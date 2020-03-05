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В Украине отменят массовые мероприятия из-за коронавируса

  • 5.03.2020, 14:15
В Украине отменят массовые мероприятия из-за коронавируса

Об этом заявило министерство здоровья.

Украинские власти решили отменить в стране все массовые мероприятия в связи с распространением китайского коронавируса, пишет nv.ua.

Об этом в четверг, 5 марта, в Новых Санжарах Полтавской области сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические меры. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы…, чтобы снизить массовые скопления людей», — рассказал он.

В то же время, когда именно власти начнут вводить ограничения, Ляшко не уточнил.

Напомним, что в Украине на данное время официально подтвержден лишь один случай коронавируса.

Согласно последним данным, количество зараженных COVID-19 во всем мире приблизилось к 95 тысячам. Более 3 тысяч человек умерли.


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