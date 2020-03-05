В Украине отменят массовые мероприятия из-за коронавируса
- 5.03.2020, 14:15
Об этом заявило министерство здоровья.
Украинские власти решили отменить в стране все массовые мероприятия в связи с распространением китайского коронавируса, пишет nv.ua.
Об этом в четверг, 5 марта, в Новых Санжарах Полтавской области сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
«В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические меры. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы…, чтобы снизить массовые скопления людей», — рассказал он.
В то же время, когда именно власти начнут вводить ограничения, Ляшко не уточнил.
Напомним, что в Украине на данное время официально подтвержден лишь один случай коронавируса.
Согласно последним данным, количество зараженных COVID-19 во всем мире приблизилось к 95 тысячам. Более 3 тысяч человек умерли.