Британия обязала российского олигарха сдать паспорта РФ и Кипра 1 5.03.2020, 14:24

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Олег Тиньков

Фото: ТАСС

Бизнесмен должен также сдать документ о виде на жительство в Италии.

Основателя TCS Group Holding Олега Тинькова, находящегося под судом в Лондоне по ордеру Налоговой службы США, в качестве условия освобождения под залог обязали сдать паспорта России и Кипра, а также документ о виде на жительство в Италии. Об этом сообщило в четверг, 5 марта, агентство РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми оно ознакомилось.

Как следует из судебных материалов, выданное Тинькову как гражданину Кипра удостоверение личности Cypriot ID Card было удержано полицией, а российский паспорт ему было предписано сдать до 16.00 2 марта. Суд также изъял у Тинькова документ, подтверждающий жительство в Италии (Italian Resident Card). Эту информацию РБК подтвердил представитель суда.

Отмечаться в полиции

По сообщению TCS Group Holding, претензии Тинькову предъявила Налоговая служба США. Суть претензий группа не разъяснила, указав лишь, что "дело касается разрешения потенциальных налоговых вопросов", слушания будут идти в Лондоне с февраля по апрель 2020 года, и Тиньков их посещает. Позднее британская газета Daily Express сообщила, что власти США выдали предварительный ордер на арест Тинькова по обвинению в поддельном налоговом вычете и неполной декларации доходов за 2013 год.

По данным издания, Тинькова выпустили под залог в размере 20 млн фунтов стерлингов. Бизнесмен находится под электронным контролем и ограничен в передвижениях: он не должен покидать квартиру рядом с Холланд-парком в Кенсингтоне с 19:00 до 7:00. Тинькову запрещено посещать аэропорты и выезжать за пределы кольцевой автодороги М25. Бизнесмену также предписано трижды в неделю отмечаться в полиции.