Активист: Казалось бы, зима теплая, а жировка за отопление не полегчала 1 5.03.2020, 14:22

Лукашизм довел страну до нищеты.

Активист «Европейской Беларуси» Олег Марьенко рассказал пресс-службе гражданской кампании о том, почему в стране происходит регулярный рост цен:

- У нас в стране происходят совершенно странные вещи. Казалось бы, зима теплая, а жировка за отопление не полегчала. И это при том, что во всем мире цены на топливо и электричество падают, только в Беларуси растут. Система ЖКХ абсолютно не подконтрольна обществу, там нет никакой прозрачности, от того те, кто обдирает население на коммунальных тарифах – творят, что хотят.

А продукты питания? Вроде, если регулярно ходить в магазин, то не ощущается существенный рост цен на самую необходимую еду. Но если сравнить два идентичных чека с разницей в 3 месяца – вы заметите огромную разницу. Похожая ситуация, как и с бензином: по чуть-чуть, но регулярно и в итоге разница «кусается».

Все, что касается платежей и цен, естественно, это завязано с экономикой. Рубль падает, потому, что стремительно падает экономика. Белорусский рубль – это не валюта, я считаю. Что-то на уровне Бангладеш по стоимости наши деньги. И, чтобы оздоровить нашу экономику, рецепт один – уничтожить на корню эту лукашенковскую модель, которая довела страну до нищенства. Это необходимо делать. Да, первые пять лет может и будет тяжело, но потом весь белорусский народ вздохнет с облегчением.

Думаю, что сейчас самое подходящее время исправить ситуацию, воспользоваться тем, что в этом году пройдут «выборы». Убирать диктатора и строить нормальную европейскую страну нужно абсолютно любыми методами и средствами. Если не сделаем это сейчас – будем и дальше в кабале жить.