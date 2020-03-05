Врач рассказала, как правильно есть яблоки 1 5.03.2020, 14:29

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Яблоки являются ценным источником полезных для организма веществ.

Врач-диетологобъяснила россиянам, как извлечь максимальную пользу из яблок и обойтись при этом без побочных эффектов, пишет «Популярная механика».

Яблоки являются ценным источником полезных для организма веществ — особенно много витаминов и микроэлементов содержится в их кожуре. Однако это не единственная причина, по которой яблоки, как правило, лучше есть вместе с кожурой. «Очень большая проблема современных людей — это плохая работа желудочно-кишечного тракта. Не нужно забывать, что ЖКТ — это орган естественной детоксикации. Если он хорошо работает, то организм сам себя и очищает. Пищевые волокна, которые есть в кожуре яблок, способствуют тому, чтобы ничего не застаивалось. Второй функцией пищевых волокон является подкормка микробиоты внутри нас. Кожуру мы полностью не переварим, а бактерии ее доедят. В процессе поглощения эти бактерии выделяют много полезного», — пояснила диетолог.

Однако иногда полезные свойства яблочной кожуры могут вызывать сомнения. Речь идет о тех фруктах, которые для лучшей сохранности и придания им более привлекательного вида обработали воском. «Воск, конечно, пищевой, и никто не умирает, когда ест яблоко с воском. Но в оптимальном варианте надо яблоко промыть теплой водой и потереть полотенцем до употребления. Воск так полностью не смоется, но хоть частично убирается. Воски могут дать аллергическую реакцию или сыпь. Если заметили за собой такое, то тогда такие яблоки лучше начать чистить перед едой», — уточнила врач.