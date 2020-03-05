Туристическая отрасль в Беларуси под угрозой 5.03.2020, 14:48

Союз туристических организаций бьет тревогу.

Республиканский Союз туристических организаций (РСТО) опубликовал открытое письмо, где заявляет, что из-за паники вокруг коронавируса туристическая отрасль, как и другие отрасли экономики, находится под угрозой. В РСТО считают, что, если не взять ситуацию под контроль, можно оставить туристов без возможности совершать поездки, планировать свой отдых и потерять в том числе въездной туризм, то есть экспорт услуг, на который государство возлагает большие надежды, пишет «Брестская газета».

«В настоящее время ни Всемирная организация здравоохранения, ни Всемирная туристская организация, ни другие компетентные организации не выдали рекомендации воздерживаться от перемещений и туристических поездок. ВОЗ контролирует ситуацию и сделал официальное заявление об отсутствии необходимости аннулировать или вносить изменения в планы путешествий», – говорится в письме.

На фоне рекомендаций воздержаться от поездок в Китай, Италию, Иран и Южную Корею белорусские туристы начали отказываться и от поездок в другие страны. Уже начались попытки аннуляций и отказы от забронированных туров на конец лета, осень.

В этом случае белорусские операторы и агенты вынуждены возвращать деньги. В то же время перевозчики не остановили полеты и не возвращают средства за проданные билеты. Зарубежные партнеры выставляют штрафные санкции. Страховка от невыезда, как выяснилось, в случае с коронавирусом и карантином не работает.

Также в письме говорится, что, по мнению международных структур в области здравоохранения и туризма, большинство стран сейчас безопасно, заявление о карантине и форс-мажоре сделал только Китай.

«Из-за отсутствия полной и убедительной информации о ситуации в мире, несогласованных действий, искусственного нагнетания возникшей ситуации в СМИ, туристическая отрасль в Беларуси вслед за Россией подведена к состоянию серьезного коллапса. Обстановка накаляется с каждым днем, и последствий на сегодняшний день не может просчитать никто», – пишет РСТО.

Представители туристической отрасли утверждают, что не лучше ситуация во въездном и внутреннем туризме. Экспорт туристических услуг в Беларуси также оказался под угрозой. Например, ряд столичных отелей разослал письма туроператорам об отказе размещения туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. А неустойки опять-таки ложатся на отечественных операторов.

Кроме того, РСТО сообщает, что в Беларусь массово аннулируются группы туристов не только из Европы, но также из России. Убытки несут гостиничные предприятия Минска и других городов, падают экономические показатели районов и региональных объектов туристической инфраструктуры. Под угрозой деятельность национального перевозчика. Ведомственные структуры рассылают рекомендации, ухудшающие репутацию Беларуси как страны благоприятной для путешествий. Белорусские музеи, отели, другая инфраструктура уже страдают от отсутствия клиентов.

Республиканский Союз туристических организаций призывает туристов не поддаваться панике, а СМИ – с осторожностью относиться к публикациям, касающимся коронавируса.

Все заинтересованные ведомства – Министерство здравоохранения, Министерство спорта и туризма, Министерство экономики, Национального авиаперевозчика «Белавиа», Министерство иностранных дел, общественные объединения в сфере туризма – РСТО призывает совместно разработать меры, чтобы урегулировать ситуацию и не допустить коллапса в экономике в целом и в белорусском туризме – в частности.