ABC News: Праймериз демократов превратились в гонку Байдена и Сандерса 5.03.2020, 14:56

Фото: NBC News

Оба политика оторвались от конкурентов после «супервторника».

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс сказал, что он рассматривал Демократические предварительные выборы как гонку двух человек – его и бывшего вице-президента США Джо Байдена, сообщает ABC News.

"Я предполагаю, что после Калифорнии разрыв будет довольно небольшой... Я думаю, что мы идем вперед в основном ноздря в ноздрю", - сказал Сандерс на митинге.

NEW: Bernie Sanders on state of race after Super Tuesday: "My guess is that after California is thrown into the hopper, it's going to be pretty close...I think we go forward basically neck and neck." https://t.co/Q3fPEwmdNX pic.twitter.com/YdXOpbqVFe — ABC News (@ABC) March 4, 2020

Он также сказал, что разговаривал с Элизабет Уоррен, сообщив о том, что она еще не приняла никакого решения относительно будущего своей кампании.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. По итогам Супервторника победу на праймериз Демократической партии в большинстве штатов одержал Джо Байден: его поддержали Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси, Арканзас, Миннесота и Массачусетс. Ранее он выиграл праймериз в Южной Каролине.

Главный конкурент Байдена Берни Сандерс получил большинство голосов в Вермонте, Колорадо, Юте и Калифорнии, а перед этим в Неваде и Нью-Гемпшире.

Среди республиканцев на праймериз с большим отрывом победил Дональд Трамп.