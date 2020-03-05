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ABC News: Праймериз демократов превратились в гонку Байдена и Сандерса

  • 5.03.2020, 14:56
ABC News: Праймериз демократов превратились в гонку Байдена и Сандерса
Фото: NBC News

Оба политика оторвались от конкурентов после «супервторника».

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс сказал, что он рассматривал Демократические предварительные выборы как гонку двух человек – его и бывшего вице-президента США Джо Байдена, сообщает ABC News.

"Я предполагаю, что после Калифорнии разрыв будет довольно небольшой... Я думаю, что мы идем вперед в основном ноздря в ноздрю", - сказал Сандерс на митинге.

Он также сказал, что разговаривал с Элизабет Уоррен, сообщив о том, что она еще не приняла никакого решения относительно будущего своей кампании.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. По итогам Супервторника победу на праймериз Демократической партии в большинстве штатов одержал Джо Байден: его поддержали Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси, Арканзас, Миннесота и Массачусетс. Ранее он выиграл праймериз в Южной Каролине.

Главный конкурент Байдена Берни Сандерс получил большинство голосов в Вермонте, Колорадо, Юте и Калифорнии, а перед этим в Неваде и Нью-Гемпшире.

Среди республиканцев на праймериз с большим отрывом победил Дональд Трамп.


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