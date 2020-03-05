Турция готовится к серьезной драке 5.03.2020, 15:21

3,793

На море так же происходят важные, хотя и пока незаметные события.

Ночь в Сирии прошла бодро и весело. Трудно сказать, о чем там вчера договорился Эрдоган с Путиным, но все говорит о том, что Путин как всегда «кинул» своего визави, но Эрдоган – не фрау Штази и не Макрон. Восток имеет свои особенности и там тоже умеют подкинуть так, что только жмурься, пишет украинский блогер Anti-colorados.

По действиям Турции можно понять контуры договоренностей. Видно, Путину сейчас крайне важно показать своим военным, что ситуация в Сирии не такая уж и катастрофическая и для паники нет никаких причин. Это при том, что за двое суток ударная группировка под Идлибом потеряла почти полтораста танков, массу легкой брони и что самое неприятное, стали падать самолеты. Турки официально подтверждают два аэроплана, но опять же, Восток – дело тонкое. Видео в Сети говорит о том, что на самом деле налупили 5-6 аэропланов.

Все это у военных вызывает законные вопросы о том, что Турция – совсем другой противник, для борьбы с которым в Сирии нет ни сил, ни средств. Строго говоря, Турция способна сделать все, что ей заблагорассудится и военные понимают, что противопоставить этому нечего.

Инфраструктура и логистика россиян очень уязвима для регулярной армии равного технологического уровня, но дважды более уязвима перед противником, технологически более оснащенным. Сейчас уже очевидно, что российская наземная группировка в Сирии на поколение отстала от ВС Турции, и РФ очень опасается, что если затеять серьезную драку в воздухе, то окажется, что и там хваленые «новейшие, не имеющие аналогов» аэропланы разделят участь уже сгоревших Су-24.

Более того, россияне выбрали для своих баз ВВС и ВМС очень удачное место, если главной внешней угрозой считать Израиль, и очень неудачное, если этим противником является Турция. У нее более, чем достаточно средств, чтобы сравнять с землей эти базы просто со своей территории, поскольку все находится у ее границ.

Вся совокупность этих проблем, а плюс потенциальная возможность схлопывания Босфора, однозначно была выдана Путину как смертельная опасность сирийской и ливийской группировкам войск и Путин упросил Эрдогана дать ему возможность успокоить своих военных, ибо история РФ содержит не один эпизод, наподобие гибели Павла 1.

Так вот, Эрдоган отвел свои войска от Саракиба, что было в РФ выдано за невыносимую победу. Но победы не было. Была договоренность и взамен Путин пообещал приструнить какие-то неизвестные силы, которые провоцируют противостояние с Турцией.

Но как только из Саракиба показали кадры с «военной полицией» РФ, а значит – Путин слегка успокоился, началось то, что обычно и бывает, когда россияне запрашивают прекращения огня или перемирия. Отдышавшись, они тут же его нарушают. И если бы Эрдоган поступал так, как это делает Зе или европейцы, то ему бы стали пенять на то, что он не держит слово, а он – делал бы круглые глаза и спрашивал: «Какое слово? Где это написано? А вы докажите?»

Но Эрдоган знал, что так и будет и видимо пояснил Путину, что его полицию никто трогать не станет, а вот если вне обусловленного места дислокации будут какие-то враждебные действия, то турецкая сторона не станет дожидаться Москвы и будет решать вопросы самостоятельно.

Так оно и случилось. Турки стали выжигать все, что шевелилось вне Саракиба и плюс к тому уничтоженному, о чем мы писали, добавили по одной установке «Панцирь» и «Бук», которые наводились на турецкие самолеты. Вот кадры того, как загрустил очередной «Панцирь».

Ну и кроме того, продолжается планомерное уничтожение любой бронетехники противника, которая оказалась не там, где нужно. Что характерно, характер атак турецких ВВС явно изменился. Это заметно по тому, как уничтожаются колонны техники. Раньше удар наносился по машине, возле которой не было видно людей. Понятно, что после первого удара, пехота рассыпалась в стороны, а из некоторых машин драпали экипажи. Турки продолжали жечь технику либо без людей вообще, либо только с зазевавшимися экипажами. В любом случае, они давали шанс выжить людям.

Теперь же первый удар наносится по машине, рядом с которой наибольшее скопление пехоты. Это можно понимать так, что турецкие военные получили новые указания и теперь они наказывают Путина и его людей за нарушение джентльменского соглашения.

В общем, турки зашли, вышли, снова зашли так, как им нужно, противник не способен оказать на них настолько сильное давление, чтобы заставить их действовать по своей воле, а турки – легко. Как стало известно, «военная полиция» РФ покинул Саракиб. И в самом деле, что им там делать, если все остальное сжигается в хлам?

Причем, россияне не могут сделать ничего действительно опасного для Турции ни на земле, ни в воздухе, ни на море. Ведь все же помнят, сколько вони было после того, как турки сбили один самолет в 2015 году? Хотя и тогда наши источники утверждали, что были сбиты две машины, просто падение одной было снято гражданскими на видео и ушло в Сеть, а второй упал тихо. Не будь видео и о первом никто бы не вспомнил.

С тех пор авиация РФ чувствовала себя комфортно, поскольку против нее не работали ни ПВО противника, ни его авиация, разве что израильтяне заходили на огонек, но это – другая история.

Турки же изменили буквально все. Они рубят самолеты противника с завидной регулярностью и главное, выжигают системы ПВО: от Бука и Панциря до С-300.

О российских танках и пехоте – говорить нечего. В общем, сирийцы из Рязани, Коломны, Пскова и других городов экспрессом отправляются к себе домой двухсотым рейсом так, как туристы из Турции не едут.

Тем временем, события развиваются и судя по всему, Турция готовится к серьезной драке. По крайне мере, к сирийской границе стягивается все больше войск, а промышленность перешла на ускоренный график выпуска отечественных систем ПВО ближней и средней дальности.

А кроме того, на море тоже происходят важные, хотя и пока незаметные события.

Все это вместе взятое сигнализирует противнику, что если тот желает устроить крупную драку, то такое желание имеется не только у него и между прочим, к этому все готовится прямо сейчас.

Ну а сегодня продолжается примерно то же самое. Около полутора часов назад большая колонна противника была разгромлена турецкими дронами. А это значит, что покрошенные там бойцы сирийских вооруженных сил поедут по домам, в Сызрань и Тамбов.