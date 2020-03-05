В кабинетах нервничают 2 5.03.2020, 15:42

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Андрей Войнич

Поступки властей мотивированы их бессилием.

Активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Войнича осудили якобы за «экстремистскую надпись», случайно попавшую в кадр его видео, сообщает пресс-служба кампании.

29 апреля 2019 года Андрей Войнич разместил на своем youtube-канале ролик, где разговаривает с активистом «Европейской Беларуси» Алесем Круткиным в подъезде жилого дома. В кадр попала надпись, сделанная на стене лестничного пролета — аббревиатура, признанная решением суда Центрального района г.Минска от 14.12.2018 «экстремистской» и включенная в республиканский список «экстремистских материалов».

24 января 2020 года она была обнаружена сотрудниками органов внутренних дел, а 21 февраля судья суда Московского района г. Минска Татьяна Мотыль вынесла постановление, согласно которому Войнич подвергнут штрафу в 50 базовых величин (1350 руб.) по ч.2 ст.17.11 КоАП (Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов).

Сам активист не считает, что размещенный видео-ролик может являться распространением экстремистской информации. С помощью общественной приемной ПЦ «Весна» он написал жалобу в Минский городской суд, где просит отменить постановление суда Московского района г.Минска и направить дело на новое рассмотрение:

«Полагаю, что судом Московского района г.Минска при привлечении меня к административной ответственности судьей Т.Я. Мотыль не было произведено оценки того, на какие общественные отношения, регулируемые Законом «О противодействии экстремизму», посягает размещенный мной видеоролик. Более того, судом не была произведена оценка на предмет правомерности ограничения права на распространение данного видеоролика», — указал Адрей Войнич в тексте жалобы.

Андрей Войнич отметил, что экстремистская надпись висела в подъезде 10 лет «и висит до сих пор. Ее видели десятки сотрудников милиции и ничего не предпринимали. И ЖЭС тоже не волнует тот факт, что у них экстремизм есть в подъезде».

«То, что ролик был обнаружен сотрудниками органов внутренних дел почти через год после того, как был размещен, говорит о том, что они искали специально, к чему можно прицепиться», — отметил активист.

Войнич считает, что его преследование вызвано тем, что он является активистом «Европейской Беларуси».

«Однако это преследование мотивировано фактически бессилием. — добавил Андрей Войнич. — То есть они не могут ничего сделать с тем, что люди поднимаются и протестуют, поэтому они делают такие маленькие гадости».

Ситуацию прокомментировал правозащитник ПЦ «Весна» Валентин Стефанович:

«По-моему, во-первых, здесь нет никакого отношения к «экстремизму», а во-вторых, считаю, что это преследование блогеров за их блогерскую деятельность».

Правозащитники неоднократно обращали внимание на практику применения законодательства Республики Беларусь «О противодействии экстремизму».