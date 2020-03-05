Пресс-секретарь Мингорисполкома обругала матом представителя БАЖ 14 5.03.2020, 16:08

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Особенности коммуникации с чиновниками в Беларуси.

Аккредитованный журналист «Радио Свобода» Александр Дащинский несколько дней подряд пытался получить комментарий руководства администрации Центрального района Минска по поводу сноса одного из частных домов по улице Тимирязева в Минске, пишет baj.by.

— Не добившись 3 марта комментария по поводу ситуации, я решил прийти на личный прием к заместителю главы администрации Центрального района Денису Жибулю в его приемный день — 4 марта.

Однако сотрудник милиции, который осуществляет пропуск в здание, просто не пропустил меня, сообщив, что никакого комментария от Дениса Жибуля не будет, — рассказал Александр Дащинский пресс-службе Белорусской ассоциации журналистов.

ОО «БАЖ» обратилось к чиновникам за комментариями, но так и не смогло их получить.

Начальник управления идеологической работы администрации Центрального района Юрий Цаба утром 5 марта подтвердил, что слышал об инциденте, и пообещал перезвонить и прояснить ситуацию.

После этого ОО «БАЖ» не смогло дозвониться на служебный телефон чиновника. Мы попытались получить комментарий в пресс-службе Минского горисполкома, но всю первую половину дня на телефонные звонки там никто не отвечал.

Представителю ОО «БАЖ» удалось дозвониться на личный телефон пресс-секретаря Мингорисполкома Елены Мохор. Она сообщила, что находится в отпуске и посоветовала продолжать дозваниваться на номер пресс-службы, после чего допустила в разговоре грубую нецензурную брань и повесила трубку.

Расшифровка записи разговора:

БАЖ: Добрый день!

Мохор: Здравствуйте!

БАЖ: Елена, правильно?

Мохор: Слушаю Вас.

БАЖ: Это Вас беспокоит Белорусская ассоциация журналистов. Мы пишем материал о том, что вчера журналист «Радио Свобода»…

Мохор: Можно, я вас перебью немножко. Я в отпуске нахожусь.

БАЖ: Я понял. Скажите, пожалуйста, как тогда связаться с пресс-службой?

Мохор: Телефон 218-02-93.

БАЖ: Но там никто не поднимает, я целый день звоню.

Мохор: Значит надо звонить.

БАЖ: То есть, если пресс-служба не поднимает телефон, это журналист виноват, что не дозвонился? Или как мне действовать?

Мохор: Дозваниваться, дозваниваться. Может вышла где, или на совещании. Иди на х*, бл!

До 14:00 пресс-службе ОО «БАЖ» так и не удалось получить комментарий по поводу инцидента с Александром Дащинским.

Запись разговора с пресс-секретарем Мингорисполкома будет передана в компетентные органы для правовой оценки.