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Школьников заставляют скидываться на газеты учителям

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  • 5.03.2020, 16:26
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Школьников заставляют скидываться на газеты учителям

Практика принудительных подписок распространяется во многих школах.

В редакцию обратились родители учеников одной из школ Лиды, пишет gazetaby.com.

– Опять собирают деньги на принудительную подписку. С класса просят сдать 10 рублей на «Настаўніцкую газету». И еще примерно 3-5 рублей со школьника (в зависимости от величины класса) – на издание «Юный спасатель». Хотя эти газеты детям не нужны. И так каждые полгода – рассказали родители.

Отметим, что подобная практика распространена и в минских школах.


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