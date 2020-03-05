Школьников заставляют скидываться на газеты учителям 4 5.03.2020, 16:26

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Практика принудительных подписок распространяется во многих школах.

В редакцию обратились родители учеников одной из школ Лиды, пишет gazetaby.com.

– Опять собирают деньги на принудительную подписку. С класса просят сдать 10 рублей на «Настаўніцкую газету». И еще примерно 3-5 рублей со школьника (в зависимости от величины класса) – на издание «Юный спасатель». Хотя эти газеты детям не нужны. И так каждые полгода – рассказали родители.

Отметим, что подобная практика распространена и в минских школах.