В Литве будут консультировать на тему коронавируса через электронную почту 5.03.2020, 16:37

Специальный е-мейл будет бороться с дезинформацией о вирусе.

Министерство здравоохранения Литвы открыло специальный электронный ящик, куда жители смогут присылать вопросы о коронавирусе, сообщает корреспондент Charter97 в Вильнюсе. На поступившие вопросы в кратчайшие сроки будут отвечать специалисты центра инфекционных заболеваний и СПИДа, которых вызвали на работу после объявления в Литве чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.

«Мы предлагаем людям, если есть реальная проблема, обращаться к профессионалам, обладающим необходимыми знаниями и компетенциями. Еще раз призываю вас не верить информации, которая передается «из уст в уста» и порождает пустые страхи», — заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Специальный е-мейл koronavirusas@sam.lt был открыт как мера противостояния дезинформации о коронавирусе, которая может появиться в обществе.

Как Литва реагирует на коронавирус

В Литве пока был подтвержден только один случай коронавируса. Жительница Литвы участвовала в конференции в Италии и вернулась из Вероны в Каунас. Ее тест на коронавирус был положительным. Женщину изолировали в Шауляйской больнице. Она проходит симптоматическое лечение.

Еще до первого случая коронавируса Литва объявила чрезвычайное положение — оно позволяет брать средства из резервных фондов и быстрее принимать ряд решений.

В социальных сетях начали распространяться фото пустых полок в магазинах — часть людей начали активно делать запасы продуктов с длительным сроком хранения. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на своей странице в Facebook гарантировал, что от голода из-за вспышки коронавируса никто не умрет и призвал людей быть более рациональными. «В выходные я два раза ходил в магазин. Мне не нужны были ни гречка, ни рис, ни макароны, я их и не брал. Но я посмотрел на прилавки — все это было, хотя в фейсбуке писали другое. Как бы там ни было — сейчас не тот случай, когда надо пополнять запасы. Я гарантирую, что из-за коронавируса в Литве никто от голода не умрет», — написал мэр литовской столицы.

В Литве не стали отменять массовые мероприятия: так, в эти выходные в городе пройдет ежегодная ярмарка Казюкас, а 11 марта в стране отметят 30-ую годовщину со дня восстановления Независимости. Массовые мероприятия по этому поводу не отменили, однако Совет Сейма Литвы отменил торжества в парламенте. Кроме того, Совет Сейма аннулировал все закрытые мероприятия в Сейме, а также экскурсии до 30 марта.