«Рынки сошли с ума»: Беларусь не смогла разместить евробонды 4 5.03.2020, 16:39

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Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Запад" знакомый с ситуацией источник в финансовых кругах.

"Размещения не будет. Точнее будет, но позже. Рынки с ума посходили из-за коронавируса", – заявил собеседник агентства.

"Эмитент говорит, что выйдет на рынок, как только ситуация наладится", – добавил источник.

2 марта Минфин Беларуси начал road-show нового выпуска евробондов из двух траншей в долларах и евро.

Предполагалось, что Беларусь может разместить евробонды на 1-1,2 млрд долларов при условии благоприятной конъюнктуры рынка.