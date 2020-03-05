Путин и Эрдоган в Кремле обсуждают Идлиб 5 5.03.2020, 16:47

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Когда завершатся переговоры – неизвестно.

В Кремле началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, сообщает "Радио Свобода".

Владимир Путин подтвердил, что главной темой его переговоров с Реджепом Эрдоганом станет ситуация в сирийской провинции Идлиб, где в последние дни происходят прямые вооруженные столкновения между турецкими военными и войсками сирийского диктатора Башара Асада, которого поддерживает Россия.

Обращаясь к Эрдогану, Путин сказал, что необходимо "проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день", чтобы происходящее в Идлибе "не повторялось" и "не разрушало российско-турецкие отношения". Президент России также выразил соболезнования в связи с гибелью в Сирии турецких военных, сказав при этом, что сирийская армия нанесла удары по ним непреднамеренно.

Президент Турции выразил надежду, что результаты переговоров с Путиным "облегчат ситуацию в Идлибе". По словам Эрдогана, встреча планировалась в Стамбуле, но турецкая сторона согласилась на ее перенос в Москву из-за работы над поправками в Конституцию России.

Когда завершатся переговоры – неизвестно.