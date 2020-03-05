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Канада — Украине: У вас есть друг по другую сторону Атлантики

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  • 5.03.2020, 17:55
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Канада — Украине: У вас есть друг по другую сторону Атлантики

Оттава всегда будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

Канада всегда будет защищать суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии России, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает "Интерфакс-Украина".

"И позвольте мне быть очень четким: мы всегда будем стоять на защите суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Восточной Украине и, отмечу очень четко, незаконной оккупации и аннексии Крыма. Более того, мы всегда будем отстаивать большие евроатлантические отношения и интеграцию... У вас есть друг по другую сторону Атлантики. Думаю, у вас есть больше, чем один. Но по крайней мере, у вас есть один, что засвидетельствовало это утро - как мы горды быть партнерами с вами", - , - сказал он на вручении дипломов выпускникам учебной программы для высшего военного руководства "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" в Киево-Могилянской бизнес-школе в четверг.

Шампань подчеркнул, что со дня независимости Украины обе страны имели очень сильные отношения в секторе безопасности.

"Как вы знаете, у нас есть 1,3 млн канадцев украинского происхождения в нашей стране... так что ваше путешествие это немного и наше путешествие, мы также чувствуем, что вы боретесь за демократию, за стабильность, которые приведут к процветанию украинцев. Так что это очень вдохновляющее – быть здесь", - добавил министр.

По его словам, Программа военной подготовки и сотрудничества (MTCP) профинансирует программу "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" еще на два года.

Глава МИД Канады пообещал, что Оттава всегда будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

"И благодаря нашему Генеральному штабу и, разумеется, посольству, мы не только говорим, мы воплощаем то, и что мы верим. Мы верим в лидерство, мы верим в целостность, мы верим в лучшую государственную службу, которую вы можете сделать", - сказал Шампань.

По словам Шампаня, в рамках программы "Объединитель" (UNIFIER) канадские инструкторы подготовили более 16 тысяч украинских военных.


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