Попугаи оказались способны правильно взвешивать шансы 1 5.03.2020, 18:06

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Новозеландские кеа продемонстрировали понимание вероятности и способность связывать ее с социальными представлениями.

До сих пор лишь люди и ближайшие к нам приматы демонстрировали понимание концепции вероятности и возможность делать статистические выводы. Однако в новых экспериментах такую способность показали и попугаи, отделенные от нас более чем 300 миллионами лет эволюции. О них рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, пишет Naked science.

В работе участвовали Амалия Бастос (Amalia Bastos) и Алекс Тейлор (Alex Taylor) из Оклендского университета, а также шесть попугаев кеа — Блофельд, Брюс, Локи, Нео, Планктон и Тез, которых обучили связывать черные детали с получением награды, а оранжевые — с ее отсутствием. Затем ученые провели три эксперимента.

В первом опыте пара прозрачных банок заполнялись смесью цветных блоков: в одном больше черных, в другом — оранжевых. Затем ученый на глазах у птицы извлекал из обеих емкостей по детали, но так, чтобы птица не видела, какую именно. Наконец, попугаям предлагалось выбрать одну деталь, скрытую в левой или в правой руке. И действительно, кеа чаще выбирали ту руку, которой исследователь вынимал деталь из банки, в которой пропорциональное количество черных было выше. Происходило это не слишком часто: в 63 случаях против 57 случаев обратного выбора — тем не менее разница статистически значима и неслучайна.

В следующем опыте обе банки заполнялись равными количествами черных и белых деталей, однако внутрь устанавливали видимый птицам барьер, ниже которого просунуть руку экспериментатор не мог. В этом случае кеа также предпочитали выбирать ту руку, которая захватила деталь из банки, в которой выше барьера было больше черных деталей.

Наконец, авторы стали демонстрировать каждый свою склонность: один чаще выбирал оранжевые детали, другой — черные. Вскоре адаптировались к этому и птицы, и если скрытую в руке деталь предъявляли оба, они чаще выбирали того, с которым связывали больше шансов на получение лакомства. Авторы отмечают, что до сих пор только люди и шимпанзе считались способными объединять столь отдаленные друг от друга когнитивные функции.

«Кеа продемонстрировали способности к статистическим выводам, — резюмируют ученые, — а следовательно, способны к интеграции различных когнитивных функций для гибкого формирования предсказаний об окружающем мире. Результаты показывают, что подобное мышление способно конвергентно развиваться в мозгах с совершенно другой, чем у приматов, структурой».