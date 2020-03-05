Журналисты сравнили цены марта 2020-го года с ценами марта 2017-го 2 5.03.2020, 18:17

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За последние три года сильно подорожали виноград и сыровяленая колбаса.

Последние три года Нацбанк и власти ведут серьезную битву за то, чтобы белорусский рубль не обесценивался и сохранял свою покупательную способность, пишет kp.by. И в битве этой, надо сказать, выигрывают: в 2017 году инфляция снизилась до 4,6% (годом ранее она была в два раза выше), в 2018-м прибавила один процент, а в 2019-м снизилась до уровня 4,7%. По идее, пропорционально должны были увеличиться за эти три года и цены в магазинах.

Журналисты решили посмотреть, так ли это на самом деле, и сравнили цены на некоторые продукты в марте 2017 и марте 2020 годов.

Что подорожало?

На буклете одной из сетей - ценники середины марта 2017 года. Сразу бросаются в глаза апельсины. Точнее, не столько сами фрукты, сколько цена на них: кило - 1,69 рубля. Это кажется почти невероятным, ведь сегодня в этой же сети апельсины стоят минимум 3,39 рубля.

Килограмм груш сорта «Конференция» в марте 2017-го можно было купить за 2,15 рубля, сейчас - за 3,69. Яблоко одного и того же сорта подорожало с 1,39 рубля до 2,59 рубля.

Очевидно (и почти невероятно) изменилась цена винограда: зеленый три года назад стоил 6,55 рубля, синий - 6,79 рубля. Сейчас кило зеленого стоит 9,99 рубля, синего - 12 рублей. Выходит, синий виноград за три года подорожал ни много ни мало на 76%!

Подорожали макароны: с 2,09 рубля (за 500 г) до 2,29 рубля, правда, со скидкой выйдет дешевле - акционная цена 1,65 сегодня и 1,39 три года назад.

На 35 копеек - с 50 до 85 - прибавили в цене овсяные хлопья. Сильно подорожал рис (сравниваем, как и прежде, идентичные марки и вес): упаковка в 700 граммов сегодня стоит 1,45 рубля, а три года назад стоила 89 копеек. Получается, цена увеличилась больше чем на треть.

Килограмм варено-копченой колбасы в марте 2017 года стоил 9,55 рубля, сейчас - ровно на 2 рубля больше. За кило сыровяленой колбасы определенной марки сегодня придется отдать уже не 13 рублей 99 копеек, а 22,89 рубля. Разница - более 63%.

Сильно поднялась цена на рыбу: килограмм охлажденной скумбрии в марте 2017 года стоил 4,99 рубля (на скидке можно было взять даже за 3,89). Сегодня цена на скумбрию колеблется в пределах от 6,79 до 6,95 рубля, дешевле не найти.

Что подешевело?

Удивительно, но факт: гречка (а ценник на нее периодически штормило) за три года даже подешевела: раньше за 500 граммов крупы надо было отдать 1,29 рубля (а на скидке вообще 95 копеек), сейчас та же пачка стоит 1 рубль10 копеек. Речь идет о самом дешевом предложении.

Пакетированный чай недорогой марки за три года даже подешевел: упаковку, в которой 100 пакетов, сейчас можно купить за 4,79 рубля, а три года назад - не дешевле 4,99 рубля.