МВФ выделил пострадавшим от коронавируса странам $50 миллиардов 6 5.03.2020, 18:20

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Выделенные средства пойдут на помощь бедным странам и странам со средним уровнем дохода.

Международный валютный фонд выделил $50 млрд для помощи странам, пострадавшим от коронавируса, сообщает hromadske.ua.

В МВФ заявили, что выделенные средства пойдут на помощь бедным странам и странам со средним уровнем дохода, со слабыми системами здравоохранения.

В фонде одновременно заявили, что распространение коронавируса свело на нет ожидания более значительного экономического роста в этом году и приведет к тому, что глобальный прирост производства в 2020 году достигнет медленного темпа после финансового кризиса 2008 года.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что трудно предсказать, насколько масштабными будут последствия.

Она также отказалась предполагать, может ли кризис в области здравоохранения, которая усиливается, подтолкнуть мировую экономику к рецессии.

Напомним, 4 марта сообщалось, что государствам-членам Всемирного банка выделят $12 млрд на борьбу с распространением китайского коронавируса и на преодоление экономических последствий эпидемии вируса.

Отметим, что в последнюю неделю февраля 2020 года из-за паники, вызванной коронавирусом, финансовые рынки в мире потеряли по меньшей мере $5 трлн. На мировых финансовых рынках произошел наибольший спад со времен мирового финансового кризиса. Этот спад продолжился и в начале марта.