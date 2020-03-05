Белорусские гостиницы были загружены на 32% в 2019 году 13 5.03.2020, 18:28

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И где эти толпы туристов?

Белстат подсчитал, что уровень загрузки белорусских гостиниц в 2019 году составил 32,2%, пишет officelife.media.

Лучшая ситуация наблюдалась в столице, где заполняемость отелей держалась на уровне 44,4%.

А хуже всего дела обстояли в Могилевской и Витебской областях, где гостиницы были заселены всего на 22 и 23% соответственно.

Брестская и Гродненская области смогли загрузить свои гостиницы на 30%, Гомельская область — на 28,7%.

Напомним, что в 2018 власти продлили «безвиз» для иностранных граждан в Беларуси до 30 суток при условии их въезда в страну и выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск.