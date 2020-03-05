Макей: Сначала нефть, потом — интеграционные дорожные карты 18 5.03.2020, 19:18

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ВЛАДИМИР МАКЕЙ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Глава МИД Беларуси готов увеличивать зависимость страны от РФ в обмен на нефть.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг прокомментировал ситуацию с углублением интеграции с Россией. По его словам, белорусские власти на сегодняшний день не видят смысла в работе над "дорожными интеграционными картами". Макей предложил сначала решить "вопрос с нефтяными поставками", а потом уже "дальше думать", передает euroradio.fm.

"Не работает сейчас [белорусско-российская] рабочая группа [по интеграции] и смысла нет сейчас работать над этими "дорожными картами", пока не будут решены эти вопросы", — сказал Макей. 5 марта он поучаствовал в торжественном мероприятии, посвященном 50-летию вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия, которое прошло в МИД нашей страны.

Как известно, в конце 2019-го Александр Лукашенко и Владимир Путин на фоне уличных протестов в Минске не подписали никаких документов по "углублению интеграции". Беларусь не имела договора на поставки российской нефти в 2020 году, и с 1 января они были существенно снижены. Это подтолкнуло Минск к организации альтернативных поставок.