«Я не боюсь!»: Зеленский обнял людей, находившихся под коронавирусным карантином 5 5.03.2020, 19:30

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Президент Украины приехал в Новые Санжары Полтавской области.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 марта, приехал в Новые Санжары Полтавской области, где завершилась обсервация эвакуированных из Китая из-за коронавируса людей, передает ТСН.

Завершился 14-дневный карантин ровно в 12:00. Людям открыли двери и они покинули медучреждение, где находились на обсервации. Пообщаться с ними приехал и президент Украины. Он поблагодарил Нацгвардию, МВД, главу Полтавской ОГА, всем, кто обеспечивал эвакуацию, и отдельно ныне уже бывшую глава Минздрава Зоряну Скалецкую.

«Минздрав также хочу поблагодарить. Нашу прекрасную госпожу Скалецкую. Я не боюсь», - сказал Зеленский и обнял ее.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыли эвакуированные из Китая люди. На обсервацию направили 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). Было объявлено, что их разместят в медучреждении поселка Новые Санжары на Полтавщине.