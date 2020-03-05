Костевич — инвалиду: Деньги нужно уметь зарабатывать

Костевич — инвалиду: Деньги нужно уметь зарабатывать36
- 5.03.2020, 19:44
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Инвалид второй группы из деревни Девятки Кобринского района встретился с министром труда.
Инвалид 2 группы из деревни Девятки Кобринского района Александр Кравчук в очередной раз встретился с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич по поводу своего трудоустройства.
С его пенсии по инвалидности после вычета штрафа за водоем на его усадьбе остается только на содержание несовершеннолетней дочери и больше ни на что, говорит «Радыё Рацыя» Александр Кравчук:
- Если в городе Кобрине средняя зарплата у рабочих - это 300-400 рублей. Как выжить семье на такие зарплаты? Был на приеме у Костевич Ирины Анатольевны с вопросом своего трудоустройства. Но не просто на работу, а чтобы на зарплату можно было бы самому жить и содержать своих детей.
По словам министра Ирины Костевич, деньги надо уметь зарабатывать. И все это зависит не от власти, а от каждого из нас:
- Зарплата опережает производительность труда, потому что работать не умеем. Сегодняшняя жизнь позволяет создать самому себе рабочее место.
«По словам министра труда и социальной защиты, и зарплаты, и пенсии каждый получает такие, какие способен заработать. Власть здесь ни при чем», - говорит Александр Кравчук.