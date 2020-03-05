Костевич — инвалиду: Деньги нужно уметь зарабатывать 36 5.03.2020, 19:44

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ИРИНА КОСТЕВИЧ

ФОТО: БЕЛТА

Инвалид второй группы из деревни Девятки Кобринского района встретился с министром труда.

Инвалид 2 группы из деревни Девятки Кобринского района Александр Кравчук в очередной раз встретился с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич по поводу своего трудоустройства.

С его пенсии по инвалидности после вычета штрафа за водоем на его усадьбе остается только на содержание несовершеннолетней дочери и больше ни на что, говорит «Радыё Рацыя» Александр Кравчук:

- Если в городе Кобрине средняя зарплата у рабочих - это 300-400 рублей. Как выжить семье на такие зарплаты? Был на приеме у Костевич Ирины Анатольевны с вопросом своего трудоустройства. Но не просто на работу, а чтобы на зарплату можно было бы самому жить и содержать своих детей.

По словам министра Ирины Костевич, деньги надо уметь зарабатывать. И все это зависит не от власти, а от каждого из нас:

- Зарплата опережает производительность труда, потому что работать не умеем. Сегодняшняя жизнь позволяет создать самому себе рабочее место.

«По словам министра труда и социальной защиты, и зарплаты, и пенсии каждый получает такие, какие способен заработать. Власть здесь ни при чем», - говорит Александр Кравчук.