«Сыну придется день рождения провести в боксе» 5.03.2020, 20:09

Татьяна Ефремова

Что говорят пациенты, у которых в Беларуси нашли коронавирус.

Министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что все шесть пациентов с коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно и по своему состоянию их можно выписать хоть сейчас. Но всех шестерых должны проверить еще несколько раз, и тесты должны показать отрицательные результаты. Министр надеется, что в течение выходных — начале следующей недели после получения лабораторных данных эти пациенты также будут выписаны. «Онлайнер» связался с двумя из заболевших и узнали, как они себя чувствуют.

Напомним, Минздрав заявил о шести лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Четыре из них — в Минске, два — в Витебске. Как рассказала главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова, в Минске, кроме студента из Ирана, вирус обнаружили у трех близко контактировавших «членов семьи». В Витебске, помимо сотрудницы Витебской меховой фабрики, вирус обнаружили еще у одного прибывшего из Милана.

Татьяна Ефремова: «Была уверена, что вряд ли заразилась, я пять лет не болела»

Дизайнер Витебской меховой фабрики Татьяна Ефремова вот уже шестой день лежит в отдельном боксе областной инфекционной клинической больницы. Здесь она находится с 29 февраля. До этого дизайнер была в Милане на выставке: она улетела из Беларуси 20 февраля, а обратно вернулась 23-го. Все это время ходила на работу, правда, объясняет, что режим был «работа — дом». К слову, у женщины четверо сыновей.

Пройти тест Татьяну пригласили санэпидемслужбы. В субботу 29 февраля она пришла в инфекционную больницу, сдала тест, и ее госпитализировали, не дожидаясь результатов. А уже 1 марта стало ясно, что результат анализа на коронавирус положительный.

— На тот момент в Италии было все спокойно, — говорит Татьяна. — Но мы полетели, когда вируса в Италии не было. И он обнаружился во время нашего пребывания там. Не могу предположить, как я заразилась. Если честно, была уверена, что вряд ли заразилась, думала, что полностью здорова. Я пять лет не болела, последний раз антибиотики пила после рождения четвертого сына.

Татьяна объясняет: когда узнала, что у нее коронавирус, очень сильно испугалась и распереживалась.

— Сначала мне сказали, что анализ не подтвержден. А потом — что есть сомнения в результатах. И когда начали спрашивать обо всех, с кем я контактировала, и прочее — было психологически сложно. Было пару ночей, когда я очень переживала и за свою семью, и за коллег, и за всех, — говорит дизайнер. — Сейчас я в позитивном настроении. Думаю, что наша медицина сделает все возможное, чтобы я вышла отсюда здоровой. Надеюсь, что это и излечению помогает. Вообще, это, конечно, всего-навсего вирус, который просто новый и неведомый. Из-за этого все пытаются быть начеку.

Четверо сыновей и муж Татьяны сейчас находятся в отдельном боксе. Несмотря на то, что анализы у них отрицательные, они будут в больнице до 15 марта. Пока повторный тест на коронавирус не покажет отрицательный результат.

— Младшему придется и день рождения тут праздновать в боксе, он у него 11 марта, — говорит Татьяна. — Конечно, мужу и детям сложно. Мы общаемся по телефону и видеосвязи. Какие-то физические контакты на данный момент невозможны.

Дизайнер говорит, что люди звонят ей, интересуются и поддерживают, а также предлагают помощь.

— Морально это очень сильно поддерживает, пока ты в одиночном боксе, — объясняет она. — Сейчас я чувствую себя лучше, хотя немного симптомов простуды есть.

Татьяна надеется, что успеет подготовиться к 20-му сезону Белорусской недели моды. Говорит, ни разу ни одного не пропустила.

— Единственное, что может помешать, — это если меня выпустят в такие сроки, что подготовиться будет невозможно. Но я буду стараться, — говорит она. — Мне принесли бумагу, карандаши и ручки. После Милана у меня много планов на коллекцию на комбинате. И плюс на коллекцию моего бренда на неделе моды.

Кто тот второй пациент с коронавирусом в Витебске, Татьяна не знает. Не знает об этом и директор Витебской меховой фабрики, а также руководство компании «Марко», которому фабрика подчиняется.

В компании «Белвест», от которой в Милан летали 11 человек, говорят, что у их сотрудников анализы на коронавирус отрицательные, как и у 19 человек из компании «Лацит».

— Мы все сдали анализы, и все они показали отрицательный результат, — отметил генеральный директор компании «Белвест» Юрий Суманев.

Иранский студент: «Я пока не могу и думать про учебу»

22-летний иранский студент уже точно войдет в историю Беларуси как первый пациент с коронавирусом нового типа. В самом начале своего пребывания в инфекционной больнице парень вел стримы и рассказывал о ситуации.

Парса 22 февраля вернулся из Ирана в Беларусь на учебу. Говорит, всю дорогу до Беларуси соблюдал санитарный контроль как мог: мыл руки по 20 раз, максимально ничего не трогал и пользовался антибактериальными салфетками. Но анализ показал наличие вируса, и с 28 февраля Парса находится в Минской городской клинической инфекционной больнице.

Во время стрима 29 февраля Парса говорил, что у его будущей жены, ее сестры и будущей тещи анализы отрицательные. Под вопросом на тот момент были анализы будущего тестя иранца.

Позже стало известно, что анализы отца девушки положительные, а буквально на днях Минздрав подтвердил наличие коронавируса еще у двух «близких контактов». Кто они, Парса не говорит.

— Я ничего не знаю. Пока идет лечение, — отвечает парень. — Сейчас у меня все хорошо, питание хорошее, врачи ко мне относятся очень хорошо. Чем занимаюсь? Смотрю фильмы, общаюсь с родственниками. Мои родители переживают, конечно, за меня. Я рассказал сначала только папе, маме не говорил. Она потом как узнала, так давление сразу и поднялось. С ними все хорошо, они здоровы.

Парса говорит, что пока дистанционно не учится. Хотя занятия для его однокурсников с Механико-технологического факультета идут.

— Я пока не могу и думать про учебу, пока меня отсюда не выпишут, — объясняет он.

После того как Парса рассказал о себе, на его странице во «ВКонтакте» некоторые начали писать гадости. Парень говорит, что реагировал на это все спокойно. Правда, просит не публиковать его фотографию больше, ссылаясь на то, что ему в Беларуси еще долго жить.

— С любым человеком такое может произойти. Меня многие поддерживают. Потому что понимают, что не я создал этот вирус, да я даже не знал, что заразился. Это большая эпидемия, заболевшие есть во многих странах.

Напомним, сегодня министр здравоохранения рассказал, что уже отпущены домой 6 студентов и преподаватель «второго круга», которые поступали в больницы с покраснением горла или другими признаками ОРЗ и у которых не подтвердилась коронавирусная инфекция.

«Продолжается наблюдение за 91 человеком из тех, кто находится в ближнем кругу лиц и контактировал с теми, у кого выявлен коронавирус. Отметим, что все помещенные на карантин студенты БНТУ чувствуют себя удовлетворительно. На сегодняшний день ни у кого из них РНК коронавируса не обнаружены, — передает Минздрав. — Планируется, что при отсутствии дополнительных данных о распространении инфекции среди студентов, БНТУ сможет возвратиться на следующей неделе к обычному очному режиму работы».