Топ белорусских подарков, которые можно привезти иностранным друзьям 3 5.03.2020, 20:16

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Фото: lstr.by

Беларусь - не только страна соломенных кукол и драников.

Что вы берете с собой в подарок, когда собираетесь в гости к друзьям из Америки, Китая, Италии (и вообще любой другой страны)? Чтобы бороться с восприятием Беларуси как страны соломенных кукол и драников, kyky.org составил список из продуктов и вещей, которые можно без чувства стыда вручить человеку любой национальности и должности.

1. Карта Беларуси или Минска

Мы не предлагаем вам покупать те контурные карты, которые выставлены в киосках Белсоюзпечати на одной полке с портретами президента. Мы говорим о красивых и стилизованных картах. Если хотите показать сугубо Минск – везите карту-раскраску авторства Мити Писляка. На ней в контурах прорисованы главные архитектурные достояния (даже утраченные – вроде здания ВДНХ), любимые минчанами парки, сюда же вшито много локальных культурных кодов, а на центральном фонтане сидит динозавр.

Ну а если вы хотите более глобально подойти к подарку, берите с собой к иностранным друзьям плакат-карту истории Беларуси. Это тоже огромное красивое полотно, идет в комплекте с тубусом, в котором карту можно сдать даже в авиабагаж. По сути, это одна большая инфографика про то, что происходило на территории страны от года упоминания Полоцка и до 2015 года – когда Алексиевич получила Нобеля.

2. Клюква в сахаре

Клюква в сахаре – это как балалайка на Руси, как гиннес в Ирландии или как женские береты во Франции. Недостаток (и одновременно достоинство) клюквы в том, что про нее пока знает очень мало людей. С одной стороны, все иностранцы недоумевают – для них это реально новый продукт. С другой, такой подарок они точно запомнят, сфотографируют в инстаграм и расскажут про вашу изобретательность всем соседям. Только не берите те упаковки, в которых клюква с какао или корицей – только в пудре, только БЧБ. Если друг спрашивает, кто производитель этого лакомства, отвечайте честно: ОДО ПКФ «Аржаница» из города Глубокое – это добавит вашему подарку колорита.

3. Патриотичные свитшоты

То, что в Беларуси есть фирма, производящая модную и качественную уличную одежду, минчанам уже давно известно. Если вы пока не присматривались к LSTR, никогда не поздно – тем более, ребятам не лень каждые пару месяцев выкатывать новинки. Неубиваемой классикой уже стали их свитшоты «Не загаснуць зоркi ў небе», но сейчас в самом соку майки и байки с тематикой столетия БНР. Самое прекрасное, что свитшот – подарок, который можно везти один, а вся семья его будет носить по очереди – мода на оверсайз прощает всё. К тому же экспатов вы таким подарком поместите в приятную ностальгию по родине, а иностранцам, которые мало знают о Беларуси, сделаете полезный укол любви к мове.

4. Березовый сок

Беларусы везут его за границу, дарят друзьям и даже деловым партнерам, и очень мило мнутся, потому что не знают, как объяснить приятелям и пограничникам, что это за прозрачная жидкость. Просто представьте себе лицо таможенника Джека из Кентуки, который пытается понять, как вы отжали сок из дерева. Но поверьте, этот напиток пиарит нашу страну примерно на том же уровне, что и Диего Марадонна – после подписания контракта с брестским футбольным клубом. Кстати, мы недавно писали про белоруску Терезу, которая уехала в Россию и краудфандит там на выпуск натурального березового сока, чтобы продавать его аж в Голливуд. Так что будьте как Тереза – захватывайте Запад.

5. Вариации льна

Везти лён – уже не очень изобретательно, да и если человек, которому нужно выбрать подарок, не умеет шить, дарить пять метров ткани было бы странно. Но белорусский лён ценят даже испанцы, поэтому использовать этот национальный бренд нужно. Так почему бы не подарить, например, «Бульбашъ® Особая. Льняная»? Такой же чистый продукт, да еще и на основе льна, со специальным льняным фильтром. Не стесняйтесь, покажите иностранным друзьям свой крепкий патриотизм.

6. Чёрный хлеб

Если вы хоть раз ездили к родственникам в плацкарте «Калининград-Адлер», вы видели, что в качестве гостинца люди не сговариваясь везут «Балтийский» или «Нарочанский» хлеб. Если вы хоть раз спрашивали у человека, который время от времени летает в командировки в Калифорнию, что он возит местной беларуской диаспоре, это все тот же черный хлеб. Это только последние пару лет Минск захватила чиабатта из разных гипермаркетов – до этого все зимой и летом ели вкусный черный хлеб и ненавидели отвратительный батон. Времена сменились, теперь у нас есть приличная выпечка, но друзьям мы все еще возим «Нарочанский» или «Балтийский» – ну, он же с семечками.

7. Бальзамы для волос

Главное, запомните, что везти нужно именно маски и бальзамы для волос белорусских брендов Belita или Revivor – ни в коем случае не шампуни. Их прелесть в том, что из-за воистину МАЗовских упаковок вы можете сделать этот подарок ежегодным ритуалом: даже если ваш адресат живет в Австралии, и вы можете прилететь туда только раз в год в августе, не волнуйтесь: средство за это время еще не закончится. Проблема лишь в том, что с объемом этих банок вас не пустят ни в какую ручную кладь. Придется складывать эти бидоны живительной смеси в багаж – иначе никак.

8. Книги Светланы Алексиевич

С тех пор, как у Беларуси появился Нобелевский лауреат, выбирать книги «на экспорт» стало проще: теперь всему миру интересно читать Светлану Алексиевич. Пройдет еще пара лет, и вы задарите всех друзей ее сложными, но абсолютно современными и, что называется, must read книжками. А самый ценный подарок выйдет, если вы заказали белорускоязычную версию книг на краудфандинге – в переводе литераторов-мастеров. Но и оригинальные, русскоязычные книги, – это отличный подарок для человека, которому надо понять ваше прошлое, объяснить настоящее и предположить будущее.

9. Бобруйский зефир

Как сказал бы любой продавец зефира из Бобруйска, одними маршмэллоу сыт не будешь. Бобруйчане говорят, что их зефир раньше был вкуснее, но это не точно. Просто они слишком критично и ревностно относятся к родному продукту. В случае с зефиром из Бобруйска не страшно пробовать и покупать новые вкусы: хоть ванильный, хоть крем-брюле, хоть в шоколаде – иностранец будет доволен, у него такого продукта нет (если, конечно, вас кто-нибудь не опередил).

10. Шляхетское мыло

Мы не предлагаем вам везти любое мыло из гипермаркета, а советуем «шляхетныя вырабы» из Беларуси. Смысл в том, что у него абсолютно белорусскоязычная упаковка, а называются разные виды прямо строками из стихов Богдановича и любыми другими исконно белорусскими ассоциациями. Хотите – вот «Панна Нясвiжа» с маслом ши и маслом авокадо или «Зорка Венера» с маслом манго. Само собой, всё это натурально и вообще ручная работа. Мыло и фарфор Karali придумала супружеская пара, которая несколько лет жила в Польше и США, а потом вернулась на родину, чтобы делать крутой продукт в своей стране. Ну что, хотите немного «Вiленскага барока»?

11. Мишка Ивана Айплатова

Этот медведь был придуман в 2009 году и за пару лет успел стать культовым – кажется, он есть у всех модников, которые стараются следить за локальными трендами. Кроме того, что мишка объективно стильный, он еще и универсально практичный: используется в качестве сумки, игрушки для ребенка с устойчивой психикой и боксерской перчатки – на крайние случаи. Увы, совсем скоро медведь перестанет считаться первоначально белорусским шедевром: его создатель дизайнер Иван Айплатов продал все права на него крупной британской компании. Но если вы присмотрелись именно к этому сувениру и хотите прикупить его по демократичной цене (340 рублей) – спешите. Совсем скоро БДСМ-медведь сменит имя на Lancy Kimmy и будет стоить намного дороже.

12. Рогачёвская сгущёнка

Сгущенка – детская любовь, сгущенка из Рогачева – бренд и символ времени, если хотите. Самое интересное, что продукт за годы своего существования не испортился: в Рогачеве выпускают ту же сладость, что и при Брежневе – ничего нового в ее составе не появилось и не исчезло. Везти ее иностранцам стоит хотя бы потому, что у них такой «нуги» вообще никогда не было, сгущенка для среднестатистического европейца – почти экзотика. Чтобы еще больше порадовать иностранного друга, посоветуйте ему добавить сгущенку в кофе, он должен оценить. А потом покажите фото памятника, который установлен этой самой голубой жестянке в Рогачеве. Это же просто местная пизанская башня!

13. Часы «Луч»

Мало кто знает, что этот уже эпохальный бренд появился потому, что умы СССР решили: в социалистической республике никто не производит часы для женщин, а они нужны. Да, изначально продукт «Луч» рассчитывался исключительно на девушек и, несмотря на железный занавес, ценился даже в далеком зарубежье – например, в Канаде. В 90-х этот бренд переживал лучшие времена, а потом часы перестали быть жизненно необходимым аксессуаром – их вытеснили телефоны, фитнес-браслеты и прочие трендовые фичи. Тем не менее, завод не угас: на предприятие пришли «молодые и горячие» сотрудники, которые прямо сейчас разрабатывают стратегию «Луча» на будущее и делают стильные минималистичные часы. И хотя стоит продукция «Луч», примерно как обед на двоих в европейском ресторане, выглядят на руке они очень достойно.

14. Виниловая пластинка «Песняров»

Если вам кажется, что «Песняры» – это прошлый век, вы просто тотально ошибаетесь. Вот, к примеру, музыкант «ЛСП» Петр Клюев рассказывал нам, что когда западные музыканты просят его включить что-то особенное made in Belarus, он ставит «Песняров». Почему? Потому что для них в этой музыке с шикарным голосом Мулявина есть и джаз, и фолк, и белорусская аутентика. Ничего подобного они раньше не слышали. Помните, как Мулявин своим почти органным голосом исполнял «Малiтву»? А мегапопулярную «Касіў Ясь канюшыну»? Признайтесь, даже у вас в голове сейчас заиграла эта культовая мелодия!