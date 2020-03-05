Завтра в Беларуси ожидается до +11 градусов 5.03.2020, 20:38

Будет преимущественно без осадков.

В пятницу, 6 марта, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром по востоку страны прогнозируются осадки — дождь, мокрый снег. Днем будет преимущественно без осадков, лишь по крайнему востоку пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами ожидаются туман, слабый гололед. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем — восточный умеренный.

Ночью будет от 3 градусов мороза до 3 тепла, по юго-востоку Беларуси ожидается 4-6 выше нуля. Днем прогнозируется 5-11 со знаком "плюс".

7 марта облачная погода сохранится. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет восточный с переходом на северо-западный умеренный. Ночью термометры покажут +1... +8, днем будет 7-14 тепла.

8 марта будет преимущественно облачно. Иногда прогнозируются дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Ночью прогнозируется 2-7 выше нуля, днем воздух прогреется до +5... +12.