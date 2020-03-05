Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Сирии 5.03.2020, 20:51

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Бои в Сирии продолжаются все последние дни.

Москва и Анкара договорились о прекращении огня в Идлибе с 00:01 6 марта. Об этом говорится в меморандуме по мирному урегулированию военного конфликта в Сирии. С 15 марта стороны начинают совместное патрулирование в регионе. Такое решение принято после встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Кремле, передает svoboda.org.

В соглашении также отмечается, что урегулирование конфликта в Сирии не имеет военного решения.

По словам Путина, в Сирии с начала года продолжались атаки радикалов на мирных жителей и российскую военную базу "Хмеймим". Российский президент заявил, что Москва и Анкара регулярно обмениваются контактами о происходящем в Сирии. "Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценке происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения. Так произошло и в этот раз", - подчеркнул российский президент.

Перед началом переговоров Путин сказал о необходимости сделать так, чтобы происходящее в Идлибе "не повторялось" и "не разрушало российско-турецкие отношения". Президент России также выразил соболезнования в связи с гибелью в Сирии турецких военных, сказав при этом, что сирийская армия нанесла удары по ним непреднамеренно.

Президент Турции выразил надежду, что результаты переговоров с Путиным "облегчат ситуацию в Идлибе".

Турция и Россия поддерживают в сирийском конфликте противоборствующие стороны – соответственно вооружённую оппозицию и правительство президента Башара Асада. Наступление сил Асада в Идлибе Турция считает нарушением достигнутых ранее с Россией договорённостей о перемирии. В преддверии переговоров президентов стороны обменялись рядом резких заявлений. В то же время Турция напрямую не обвинила Россию в причастности к гибели своих военнослужащих.

Бои в Сирии продолжаются все последние дни. Турецкие военные поддерживают противостоящие Асаду силы артиллерией, а также авиацией, в частности, турецкими военными были сбиты несколько самолётов сирийских ВВС.