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Госдеп США одобрил продажу Польше противотанковых ракет Javelin

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  • 5.03.2020, 21:32
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Госдеп США одобрил продажу Польше противотанковых ракет Javelin
иллюстрационное Фото

Речь идет о 180 ракетах и 79 пусковых установках Javelin.

Правительство США одобрило продажу Польше противотанковых ракет Javelin. Госдепартамент США направил в Конгресс соответствующую официальную ноту. Речь идет о 180 ракетах и 79 пусковых установках Javelin. Стоимость сделки составит порядка 100 млн долларов, передает «Радио Польша».

«Решение о продаже соответствует оборонной и внешней политике США и служит укреплению безопасности Польши, которая, будучи членом НАТО и союзником США, играет важную роль в обеспечении мира, политического равновесия и экономического роста в Восточной Европе», - говорится в обосновании Государственного департамента США.

Предполагается, что стоимость закупки вместе с сопутствующим оборудованием, обслуживанием и логистикой не превысит 100 млн долларов. Окончательная стоимость контракта будет определена в ходе переговоров.

Согласно законодательству США, Госдеп обязан информировать Конгресс о намерениях экспортировать вооружение значительной стоимости. Если конгрессмены не выразят возражения в течение 15 дней, сделка может быть осуществлена.

Польша сделала официальный запрос на закупку систем Javelin в сентябре прошлого года. Предполагается, что вышеуказанные ракеты и пусковые установки поступят на вооружение Войск территориальной обороны Польши.


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