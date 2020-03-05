Артем Милевский: Лишний кубок не помешает? Лишний повод отметить не помешает 5.03.2020, 21:55

Источник: официальный youtube-канал Артема Милевского

Нападающий брестского «Динамо» иронично ответил на вопросы перед матчем за Суперкубок.

Экс-одноклубник Артема Милевского Александр Алиев приехал поддержать друга на матч за Суперкубок Беларуси, в котором брестское "Динамо" одолело солигорский "Шахтер" (2:0), передает pressball.by.

Накануне поединка Алиев спросил у Милевского, ощущает ли опытный форвард волнение.

Алиев: Скажи, как вот ты?

Милевский: Ну ты же знаешь — обычное состояние. Шторы все задвинуты, все.

А.: А есть это [волнение]?

М.: Да какой уже? 35 лет. Нойоку нужны титулы, а я все уже выиграл.

А.: Не, ну кент, тебе тоже надо. Ты что? Лишний кубок никогда не помешает.

М.: Лишний повод отметить не помешает. Понимаешь?