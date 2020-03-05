Артем Милевский: Лишний кубок не помешает? Лишний повод отметить не помешает
- 5.03.2020, 21:55
Нападающий брестского «Динамо» иронично ответил на вопросы перед матчем за Суперкубок.
Экс-одноклубник Артема Милевского Александр Алиев приехал поддержать друга на матч за Суперкубок Беларуси, в котором брестское "Динамо" одолело солигорский "Шахтер" (2:0), передает pressball.by.
Накануне поединка Алиев спросил у Милевского, ощущает ли опытный форвард волнение.
Алиев: Скажи, как вот ты?
Милевский: Ну ты же знаешь — обычное состояние. Шторы все задвинуты, все.
А.: А есть это [волнение]?
М.: Да какой уже? 35 лет. Нойоку нужны титулы, а я все уже выиграл.
А.: Не, ну кент, тебе тоже надо. Ты что? Лишний кубок никогда не помешает.
М.: Лишний повод отметить не помешает. Понимаешь?