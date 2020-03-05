Президент Литвы встретился со Светланой Алексиевич 2 5.03.2020, 23:31

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Гитанас Науседа обсудил с лауреатом Нобелевской премии по литературе БелАЭС.

Президент Литвы Гитанас Науседа 5 марта встретился с белорусской писательницей, лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич. Об этом сообщили в пресс-службе главы литовского государства.

В ходе беседы обсуждались исключительные произведения писательницы, в том числе связанные с Чернобыльской трагедией.

«Умеем ли мы оценить болезненный опыт и извлечь из него правильные уроки? Рядом с Литвой, в Беларуси, идет строительство современного «Чернобыля» – Белорусской АЭС в Островце. Это угроза не только для Литвы, но и для Европейского союза в целом. Книга Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва», постановки по которой проходят в Литве и Беларуси, является тревожным сигналом для государств, которые недооценивают угрозы Белорусской АЭС. Мы должны стремиться к тому, чтобы никому не пришлось писать хронику «Островецкая молитва»», – сказал президент Литвы.

Также Науседа и Алексиевич обсудили приоритеты культурной дипломатии в странах Восточной Европы, важность сохранения исторической памяти и угрозы переписывания истории.

На встрече обсуждалась инициатива объявить 2022 год годом белорусского просветителя и издателя Франциска Скорины. Президент Литвы поддержал инициативу Светланы Алексиевич открыть издательство для женщин-авторов.

5-6 марта писательница принимает участие в международной конференции «Незаживающие раны прошлого: последствия и способы преодоления», организованной Министерством иностранных дел Литвы совместно с Центром развития демократии имени академика Андрея Сахарова и Институтом психологии Вильнюсского университета.