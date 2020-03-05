В 2019 году в Польше было построено рекордное количество квартир 3 5.03.2020, 22:34

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иллюстрационное Фото

В 2011-2019 годах количество строящегося в год жилья в Польше увеличилось почти на 60%.

Такие данные были представлены в отчете о состоянии жилищного строительства, подготовленного Министерством развития Польши. Рекордным по этому показателю был прошлый год, когда было построено более 207 тысяч квартир, передает «Радио Польша».

«Несмотря на систематический рост жилого фонда в Польше, дефицит жилья по-прежнему остается проблемой», - отметил заместитель министра развития Марек Недужак.

«Мы определяем дефицит жилья как статистическую разницу между количеством квартир, в которых живут люди, и домашними хозяйствами. Мы ставим вопрос: «У скольких польских семей нет квартир?» Так мы определяем этот дефицит. По нашим оценкам, он составляет примерно 640 тыс. Нужно отметить, что он постоянно снижается. За последние 4 года он снизился на около 250 тыс. до 640 тыс. Количество жилья увеличивается, дефицит снижается», - отметил Марек Недужак.

По объему строящегося в год жилья Польша занимает 8-е место в Европе.

Отметим, что во втором квартале 2019 года, по данным Главного статистического управления Польши (GUS), средняя стоимость одного квадратного метра недвижимости составила около 1030 евро. Средняя стоимость 1 квадратного метра в Варшаве составляла около 2100 евро.