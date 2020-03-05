Белорусы стали меньше ездить на автомобилях 7 5.03.2020, 22:49

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Жители Бреста - о подорожании топлива.

Меньше ездить на авто в связи с систематическим подорожанием топлива стали опрошенные на центральных улицах брестчане. Они заметили, что за счет увеличения на четыре копейки цены на нефтепродукты каждый месяц получается на несколько литров меньше, передает «Радыё Рацыя».

- Хорошего мало, скажем так, все дорожает в этом плане.

- Особо не ощутимо, но все равно заправляешься на эти деньги все меньше, меньше бензина получается. Но, как ездили, так и ездят.

- Наверное, обоснованно, кому-то же надо деньги зарабатывать, вот и повышают. Выбираешь - хочешь ездишь, хочешь не ездишь, твои проблемы.

- Одна копейка - это когда одна копейка в полгода, но не каждую неделю по одной или две копейки.