Турецкие СМИ: Кремль понял, что не сможет остановить Турцию 5.03.2020, 22:59

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Анкара показала Москве всю свою мощь.

С момента уничтожения Турцией российского военного самолета 24 ноября 2015 года отношения Анкары и Москвы еще не были такими напряженными, как сейчас, убежден журналист Medya Günlüğü (перевод - inosmi.ru) . Отмечается, что Турция и Россия, которые с момента урегулирования «самолетного кризиса» в 2016 году стремительно сближаются друг с другом и реализуют важные совместные проекты, в последние недели в очередной раз столкнулись из-за Сирии. Атаки, начатые сирийскими войсками в Идлибе с целью установления контроля над регионом, который является «последним оплотом» в руках вооруженной оппозиции, одобрение этих атак со стороны Москвы, а также гибель 36 турецких военных вызвали резкую реакцию Анкары, напоминает автор. Предполагается, что, несмотря на глубокие разногласия между сторонами, сохранение напряженности не отвечает ни их интересам, ни, пожалуй, даже интересам Сирии из-за риска перехода Турции в масштабное наступление. В этой связи, хотя ожидать какого-то всестороннего консенсуса по итогам российско-турецкого саммита 5 марта не стоит, стороны могут сделать некоторые шаги в направлении снижения напряженности.

От прошлых встреч российского и турецкого президентов сегодняшний саммит Путин — Эрдоган отличается рядом аспектов, обращает внимание колумнист Hürriyet. Прежде всего тень на эту встречу лидеров бросают события, связанные с гибелью 33 турецких военных в Идлибе 27 февраля. Кроме того, после декабря прошлого года статус-кво на поле боя в Идлибе существенно пошатнулся, военные балансы при активной поддержке России изменились в пользу режима Асада. Турция, перебрасывая крупные военные силы в Идлиб начиная с февраля, вмешалась во вновь возникшую ситуацию, и это вмешательство вмиг вызвало противостояние России и Турции на поле боя. Сейчас между Россией и Турцией идет жесткая борьба вокруг статуса Идлиба. Журналист приходит к выводу, что самым значимым успехом сегодняшних переговоров могло бы стать принятие решения о прекращении огня, после которого на поле боя смолкнет оружие и снова приоткроется дверь на пути к миру.

По выражению колумниста Birgün, сегодняшние российско-турецкие переговоры в Москве пройдут в свете представлений / реалий, озвученных в преддверии встречи российским журналистом Дмитрием Киселевым, который отметил, что турецкий лидер не заботится о создании благоприятной атмосферы перед переговорами с российским коллегой, и добавил: «Имея испорченные отношения с Европой, с арабским миром, вмешавшись в Ливию, развернув боевые действия против сирийской армии, не учитывая при этом мнение Ирана, получив от НАТО лишь сочувствие на словах, президент Турции пускается в рискованную авантюру, на которую его с наслаждением — по мотивам мести — подталкивают США». В этой связи, считает автор, турецкое руководство должно как можно лучше донести свою позицию по Идлибу и цели в регионе, четко дать понять, что оно не претендует на сирийские территории, доказать словами и действиями, что оно не потворствует террористическим организациям в Идлибе, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ — запрещена в РФ — прим. ред.), как считают в России и мире, и готово вернуться к выполнению сочинского меморандума.

Столкновения в Идлибе вспыхнули из-за того, что Турция не выполнила обещания, данного в Сочи, и не приложила никаких усилий к тому, чтобы разоружить вооруженные группы, присутствующие в регионе, резюмирует колумнист Yeni Çağ. «Если бы Турция сдержала обещание, то организация ХТШ как сила, доминирующая в Идлибе, не нападала бы на российско-сирийские войска в регионе, а следовательно, они не атаковали бы с воздуха турецкие войска, и наши военные не пали бы мучениками здесь», — пишет автор. Однако ХТШ — это «американская организация, которая ведет опосредованную войну в Идлибе от имени США», и ей поручена задача создать «Идлибский суннитский автономный район» в регионе. «Какую пользу это может принести Турции и кому на руку второе американское государство в Сирии?» — задается вопросом журналист.

По итогам российско-турецкого саммита 5 марта должен возникнуть «московский меморандум», который разрушит планы США, расставивших опасную ловушку в Идлибе, призывает автор Aydınlık. По его словам, заявления турецких официальных лиц перед саммитом, в частности министра национальной обороны Хулуси Акара — «наша цель — политическое решение» и президента Эрдогана, высказавшегося за «скорейшее обеспечение прекращения огня», показывают, что на передний план выходит «государственный разум».

По мнению колумниста Karar, сегодняшнюю встречу Эрдогана и Путина следует считать успешной, если колоссальные расхождения между двумя странами хотя бы немного уменьшатся. И то, что президент Эрдоган перед визитом в Россию часто называл в качестве главной цели установление режима прекращения огня, говорит о следующем ожидании Анкары: прежде всего перемирие, затем сохранение сочинского меморандума, возможно, при пересмотре некоторых условий, и, наконец, восстановление за столом переговоров отношений, которые на поле боя потерпели фиаско, отмечает автор.

Несмотря на провокации и попытки окончательно рассорить Россию и Турцию, Эрдоган летит в Москву не для того, чтобы поссориться с Москвой, а чтобы найти решение идлибского кризиса, подчеркивает колумнист Sabah. По итогам саммита, с его точки зрения, можно ожидать выработку решений, которые позволят преодолеть имеющиеся разногласия, в том числе благодаря основам крепкой дружбы, заложенными Россией и Турцией за многие годы.

Путин и Эрдоган найдут компромисс, считает эксперт Наим Бабюроглу (Milliyet). Компромисс может заключаться в следующем: безопасность трасс М4 и М5 в Идлибе будет обеспечиваться при проведении Россией и Турцией совместных патрулирований; здесь не будет присутствовать Сирия, но эти трассы будут открыты для движения; турецкие наблюдательные посты останутся на прежнем месте, Сирия тоже сохранит свои нынешние позиции, а в районе к западу от них будет создана безопасная зона глубиной 20-30 километров под контролем Турции. По мнению эксперта, если соглашения достичь не удастся, кризис продолжится, однако Россия и Турция никогда не вступят в столкновение друг с другом.

Обычно в регионе, где идет война, проходит какая-нибудь военная операция или имеет место вооруженный конфликт, проводится сравнение между используемыми вооружениями, и, как правило, сравнивается американское и российское оружие, замечает автор Türkiye. Однако в Идлибе, по его выражению, возникло противостояние российских и турецких систем вооружения. Вот уже несколько дней международные авторитетные эксперты в сфере обороны хвалебно отзываются о начатой ВС Турции в Идлибе операции «Щит весны» и турецких системах вооружения, добавляет журналист.

Главная причина, по которой Россия села за стол переговоров с Турцией, заключается в военной мощи, продемонстрированной турецкой стороной, и проявленной политической решимости, пишет колумнист Sabah. Как отмечает журналист, Москва увидела, что при своей ограниченной военно-воздушной силе в Сирии она не сможет остановить Турцию. Начав операцию в Идлибе, Турция «положила конец грезам дамасского режима о доминировании на всей территории Сирии» и доказала, что Россия не сможет гарантировать будущее режима. Достижение российским и турецким лидерами согласия в Москве с любой точки зрения будет означать «начало конца» для режима Асада в Сирии, заключает автор.