США опрокидывают рынок нефти новыми рекордами добычи 7 6.03.2020, 8:21

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Америка действует решительно, несмотря на протесты ОПЕК и падение цен.

В США был установлен очередной рекорд по добыче нефти, несмотря на обвал цен и переизбыток предложений на рынке, пишет издание sprotyv.info.

Согласно данным Управления энергетической информации американского Минэнерго, добыча нефти в США на прошлой неделе составила 13,1 млн баррелей в сутки, что на 100 тысяч баррелей больше показателя позапрошлой недели и на 1 млн баррелей выше февральского показателя 2019 года.

Экспорт нефти США составил 4,154 млн баррелей в сутки, что на 497 тыс баррелей больше нежели показатель прошлой недели.

С учетом того, что сланцевая нефть имеет окупаемость в пределах $30-$40 за баррель, в настоящее время предпосылок уменьшения добычи быть не может и даже более того.

Благодаря внедрению новых технологий и удешевлению процесса добычи, к 2023 году только на одном месторождении Permian планируют добывать 8 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с добычей нефти всеми странами-членами ОПЕК, без учета Саудовской Аравии.

А потому, все тенденции указывают на то, что США продолжат рвать рынок «черного золота» своими рекордами добычи, невзирая на протесты ОПЕК и падение цен.