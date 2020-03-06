С кем и зачем Виктор Лукашенко летал в Абу-Даби? 32 6.03.2020, 8:33

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Журналисты проверили информацию.

Частный самолет бизнес-класса Gulfstream G550 под бортовым номером EW-001PJ вылетел из Минска в Абу-Даби 29 февраля, а вернулся вчера, 4 марта. По информации телеграм-канала Nexta, среди пассажиров самолета был Виктор Лукашенко, олигарх Алексей Олексин и еще четыре человека. «Белсат» выяснял, что известно о людях, которые вместе с сыном правителя Беларуси посещали Абу-Даби.

«Никогда не было частного самолета»

Самолет, который летал в Абу-Даби, был выпущен на заводе Gulfstream Aerospace в США, пишет tut.by. Впервые он поднялся в воздух 16 апреля 2019 года. В сентябре 2019 года Gulfstream G550 покинул США и оказался в аэропорту Вены, откуда прилетел в Минск. В telegram была информация о том, что частный самолет с ливреей в цветах государственного флага был приобретен через австрийскую компанию, его перегнали в Минск, после чего он якобы стал «собственностью Лукашенко». Пресс-секретарь правителя Наталья Эйсмонт эту информацию опровергла, подчеркнув, что частных самолетов у Лукашенко «никогда не было, нет и сейчас».

В октябре 2019 года бизнес-джет с бортовым номером EW-001PJ совершил полет из Минска в Варшаву, где тогда проходила Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов. Белорусскую делегацию в столице Польши возглавлял первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко.

С 28 октября по 8 ноября 2019 года бизнес-джет находился в Абу-Даби – в тот период ОАЭ посещал Лукашенко с сыновьями. Снова в Абу-Даби самолет с белорусским флагом отправился 29 февраля 2020 года.

По информации tut.by, когда бизнес-джет в сентябре 2019 года летел из Вены в Минск, в его карточке было указано, что заказчиком самолета стала австрийская компания Eolinus Beteiligungsverwaltung. Собственником Eolinus Beteiligungsverwaltung является малоизвестный бизнесмен Алексей Лысенков – соучредитель и директор нескольких фирм в России. Одна из этих фирм – московское ООО «Юларус», 99% которой принадлежит эстонской NT Marine. По данным РБК, NT Marine в свою очередь связано с белорусским олигархом Николаем Воробьем. Сама австрийской Eolinus Beteiligungsverwaltung зарегистрирована в Вене по одному адресу с двумя компаниями, которыми владеет дочь олигарха Екатерина Воробей.

Как утверждает tut.by, ранее этот бизнес-джет также был замечен у олигарха Алексея Олексина – партнера Николая Воробья по «Бремина Групп».

Согласно telegram, Олексин был одним из пассажиров Gulfstream G550, который 4 марта вернулся из Абу-Даби в Минск. Также среди пассажиров были Виктор Лукашенко, Полина Головина, Сергей Зеленкевич, Сергей Микулич и Вячеслав Осипенко. Что связывает всех этих людей с Виктором Лукашенко и ОАЭ?

Олигархи-фавориты

Алексея Алексина и Николая Воробья называют новыми фаворитами Лукашенко среди олигархов. В последние годы они получили беспрецедентные привилегии в различных сферах бизнеса. Олексину Лукашенко дал исключительные права в сфере торговли табаком. Компании олигарха «Энерго-Оил», в частности, позволили создать единую товаропроводную сеть – именно так появились скандально известные киоски «Табакерка». А компания Воробья «БелКазТранс» получила монопольный контроль над транзитом угля через Беларусь.

Кроме того, Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев являются совладельцами (каждый имеет по ⅓ в уставном фонде) компании «Бремина Групп», которая занимается развитием мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремина-Орша». Через различные привилегии, полученные от государства, СМИ называют этот комплекс «оршанском оффшором».

Олексина, Воробья и Зайцева в СМИ считают лицами, приближенными к Виктору Лукашенко. Например, согласно СМИ, Зайцев ранее работал помощником Виктора Лукашенко.

Сын генпрокурора РФ Артем Чайка и Виктор Лукашенко. Фото – TUT.by

Олексин в свою очередь поддерживает развитие байкерского движения, что является известным хобби Виктора Лукашенко. Фестивали H.O.G. Rally Minsk организовывает московский байкерский клуб Iron Birds, которым руководит скандально известный российский бизнесмен Артем Чайка, и белорусская компания «Мото Ивент». Половина компании «Мото Ивент» принадлежит Дмитрию Павловичу – топ-менеджеру Олексина, а половина – россиянину Александру Китаеву, близкому к Артему Чайке.

О дружбе Артема Чайки и Виктора Лукашенко известно давно – они неоднократно появлялись вместе на байкерских слетах. В прошлом году Виктор Лукашенко вместе с Олексиным посетили мотофестиваль H.O.G. Rally в Воронеже.

Артем Чайка и Алексей Олексин на мотофестивале в Воронеже. Фото — riavrn.ru

Интересы в ОАЭ у Олексина также существуют – согласно «Ежедневнику», в этой арабской стране он владеет компаниями Petrotrade и Broker.

Звезда спортивной бюрократии

Полина Головина. Фото — olympic.org

Полина Головина – генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси. Напомним, что «президентом» НОК является Лукашенко, а первым «вице-президентом» – Виктор Лукашенко.

В свои 29 лет Полина Головина сделала карьеру в сфере спортивной бюрократии. В 2012 году девушка окончила МГЛУ и сразу попала в Белорусскую федерацию парусного спорта. БФПС тогда возглавлял Игорь Рачковский – экс-глава Госпогранкомитета, которого СМИ называли другом и сослуживцем Виктора Лукашенко.

Головина сначала была специалистом по международным отношениям, а потом – пресс-секретарем федерации. Кроме того, она работала для сайта НОК и освещала Олимпийские игры в качестве репортера. С 2016 по 2020 год Головина была генсеком Белорусской федерации парусного спорта. В январе 2020 года Лукашенко предложил Головину на должность генерального секретаря НОК. Уже через три дня после назначения Полина Головина вместе с Виктором Лукашенко посетили Лозанну по делам олимпийского комитета.

Полина Головина, Виктор Лукашенко и Сергей Зеленкевич в Лозанне, январь 2020 года. Фото — noc.by

Интересная деталь: самолет EW-001PJ возвращался из Абу-Даби в Минск через Киев, где приземлился 3 марта. Действительно, на следующий день сайт НОК сообщил, что Полина Головина посетила с рабочим визитом Украину. А вот про визит в ОАЭ на сайте НОК информации нет – очевидно, что к делам олимпийского комитета он отношения не имел.

Таинственный помощник

Сергей Зеленкевич также входит в руководство НОК – он помощник первого вице-президента Виктора Лукашенко.

Виктор Лукашенко (слева) и Сергей Зеленкевич (справа) в Варшаве

Но это лишь одно из его амплуа. На самом деле 37-летний Зеленкевич к спорту никакого отношения не имеет – он профессиональный дипломат. Зеленкевич окончил Московский государственный институт международных отношений, работал секретарем отдела Африки и Ближнего Востока управления Азии и Африки МИД Беларуси, а потом занимал должность второго секретаря посольства в ОАЭ (занимает ли он эту должность до сих пор – неизвестно). Зеленкевича можно увидеть чуть ли не на всех фотоотчетах с визитов Виктора и Александра Лукашенко в ОАЭ.

Лукашенко и Зеленкевич в ОАЭ, ноябрь 2019 года. Фото — president.gov.by

Лукашенко в ОАЭ в ноябре 2017 года. Фото — president.gov.by

Фото — официальный сайт шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума

Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко и Зеленкевич на встрече с главой арабской компании «Emaar Properties», Минск, ноябрь 2019 года. Фото — president.gov.by

Но Зеленкевич не просто дипломат. В июне 2018 г. он сопровождал Виктора Лукашенко во время его «дружеского визита» в Чечню, где сын Александра Лукашенко встречался с Рамзаном Кадыровым.

Члены белорусской делегации в Чечне. Их имена неизвестны

Сам Виктор Лукашенко говорил: вместе с ним в Грозный приехали те, кто в Беларуси управляет силовыми подразделениями. Что в этой компании делал профессиональный дипломат, специализирующийся на Ближнем Востоке, – остается только догадываться.

Сергей Зеленкевич (второй слева) во время визита Виктора Лукашенко в Чечню. Фото — ЖК Рамзана Кадырова

Причем чеченские СМИ представили Зеленкевича как «руководителя аппарата помощника Лукашенко по национальной безопасности» – то есть как руководителя аппарата Виктора Лукашенко.

Однако и это еще не все. В интернете можно найти раздел Зеленкевича на Linkedin. Там помимо работы в посольстве в ОАЭ указана еще одна должность – советник в УП «Тетраэдр».

УП «Тетраэдр» – это предприятие военно-промышленного комплекса Беларуси, созданное в 2001 году. «Тетраэдр» специализируется на разработке радиоэлектронных систем вооружения, а также на модернизации зенитных ракетных систем. Ранее СМИ писали, что «Тетраэдр» занимался в том числе модернизацией систем ПВО в странах Ближнего Востока.

Кроме всего этого Зеленкевич еще и игрок любительской хоккейной команды «Бастион». В «Бастионе» также играет и Виктор Лукашенко.

Играет вместе со старшим сыном белорусского правителя и еще один пассажир EW-001PJ, что прилетел 4 марта из Абу-Даби в Минск – Сергей Микулич.

Правда, чем он занимается помимо игры в хоккей – неизвестно. Также не удалось найти информацию о Вячеславе Осиповиче – еще одном пассажире рейса, на котором летел Виктор Лукашенко.