Что происходит с организмом, если вы пьете кофе каждый день 16 6.03.2020, 8:46

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Все «плюсы» и «минусы» самого популярного утреннего напитка.

С чего начинается ваше утро? Если с чашки кофе, без которой вы не можете проснуться, то пора задуматься, как же влияет на ваш организм напиток, потребляемый многими из нас в чрезмерном количестве, пишет elle.ru. Существует множество мифов, связанных с самым главным пищевым «допингом», но как понять, вреден или полезен кофе лично для вас?

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ КОФЕ?

Этот напиток изготавливается из жареных семян (зерен) нескольких видов растений, а от степени их обжарки зависит крепость напитка. Кстати, под чашкой кофе мы подразумеваем напиток, приготовленный в кофемашине, сваренный в турке, или залитый кипятком свежемолотый, без добавления молока или сливок (это уже еда, а не напиток). Растворимый кофе сюда не относится, потому что его крепость ниже зернового, к тому же в нем теряются ароматические соединения и практически все полезные вещества из-за продолжительного процесса переработки.

ГЛАВНЫЕ МИНУСЫ КОФЕ

Кофе не следует пить натощак, потому что он провоцирует выработку гормона холецистокинина, который запускает пищеварение. А если в вашем желудке нет еды, то и перевариваться нечему — этот процесс ведет к появлению изжоги и признакам гастрита.

Кофе повышает кислотность желудочного сока, артериальное давление и нарушает сон.

Консерванты, которых так много в кофе, негативно влияют на обмен веществ, провоцируют появление целлюлита (так что лучше использовать его в качестве скраба).

Бодрящий эффект имеет и обратную сторону: через час после употребления кофе вызывает повышенную работоспособность. А еще через час возникнет сонливость.

Кофе не стоит употреблять беременным и кормящим женщинам. Кофеин накапливается в крови беременных, проникает в плаценту, ведет к снижению количества железа и других минеральных элементов в грудном молоке.

Он вызывает привыкание: злоупотребление кофе ведет к обезвоживанию, поэтому когда вы употребляете слишком много этого напитка, водный баланс очень трудно восстановить.

ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ КОФЕ

Что происходит с телом, когда вы отказываетесь от кофе?

Кофе содержит антиоксиданты — они выводят из организма свободные радикалы, способствующие старению организма.

Кофейные антиоксиданты помогают бороться с онкологическими заболеваниями, некоторыми болезнями сердца, обоими видами сахарного диабета и болезнью Паркинсона;

Некоторые исследования доказывают, что настоящий натуральный кофе уменьшает вероятность развития рака толстой кишки, стимулирует деятельность пищеварительного тракта.

Кофе уменьшает или совсем снимает головные боли, поскольку расширяет сосуды мозга.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ НЕ ПИТЬ КОФЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ?

Ключевым гормоном, который вырабатывается нашим организмом в течении дня, является кортизол — именно он помогает просыпаться утром и засыпать вечером. По утрам уровень гормона самый высокий, и если в это время выпить кофе — напиток заблокирует его выработку, это значит, что через некоторое время мы снова захотим спать. Обычно выработка кортизола происходит с 6 до 9 утра, а самый пик приходится на 8-9 часов утра, так что лучше всего пить кофе в 10 часов или после обеда.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ, ЕСЛИ ВЫ ОТКАЖЕТЕСЬ ОТ КОФЕ?

Несмотря на то, что в этом напитке есть неоспоримые плюсы, он подходит не всем. К тому же не злоупотребляют кофе только 10% кофеманов, остальные, как правило, выпивают в среднем четыре чашки в день, что превышает допустимую норму.

Итак, если вы откажетесь от кофе:

Ваш организм научится лучше усваивать витамины

Кофеин «убивает» витамин В, снижает содержание в организме железа, калия, цинка, кальция. А одна чашка в 150 мл тормозит усвоение кальция на целых три часа. Более того, кофеин вымывает из организма кальций, и в результате злоупотребления кофе кости становятся хрупкими.

Вы сможете избавиться от лишнего веса

Как мы уже говорили, кофеин усиливает выработку кортизола и влияет на работу надпочечников. Надпочечники работают совместно с щитовидной железой, которая заботится об обмене веществ - из-зак кофе он замедляется, и вы набираете вес.

Ваш иммунитет повысится

Кофеин — не самый лучший друг нашей иммунной системы, опять же, из-за щитовидной железы. Ограниченная производительность щитовидной железы приводит к ослаблению иммунитета, что становится причиной болезней. Если вы чувствуете подверженность различным заболеваниям, стоит держаться подальше от кофе, по крайней мере пока вам не станет лучше.

У вас не будет проблем с печенью

Кофе усваивается не самым лучшим образом. Ваша печень трудится для производства энзимов, которые расщепляют кофе и метаболизируют его. Поэтому, когда энзимы необходимы для других вредных химикатов, печень вдруг может «облениться». У многих людей, пьющих кофе постоянно, «ленивая» печень.

Вы станете энергичнее

Несмотря на то, что от кофе вы чувствуете прилив сил, в конце концов это перестает работать. Кофе заставляет тело вырабатывать адреналин, и если вы пьете его постоянно, то вам с каждым разом требуется всё больше и больше кофеина, чтобы организм отвечал на него с одинаковой эффективностью.