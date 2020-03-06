Минздрав внес коронавирус в один список с чумой и холерой 12 6.03.2020, 9:47

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В Беларуси обновлен перечень опасных заболеваний.

В перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, добавили еще одно заболевание. Об этом говорится в постановлении Минздрава Беларуси № 9 от 18 февраля 2020 года. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

В список заболеваний представляющих опасность для здоровья населения, добавили инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.

До этого в перечне было шесть позиций: сифилис; гонорея; активный туберкулез органов дыхания; чума; холера; сибирская язва; геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.

Напомним, в Беларуси на данный момент коронавирус обнаружили у шести человек.