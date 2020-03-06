Минздрав внес коронавирус в один список с чумой и холерой

Минздрав внес коронавирус в один список с чумой и холерой12
- 6.03.2020, 9:47
- 2,109
В Беларуси обновлен перечень опасных заболеваний.
В перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, добавили еще одно заболевание. Об этом говорится в постановлении Минздрава Беларуси № 9 от 18 февраля 2020 года. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
В список заболеваний представляющих опасность для здоровья населения, добавили инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.
До этого в перечне было шесть позиций: сифилис; гонорея; активный туберкулез органов дыхания; чума; холера; сибирская язва; геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.
Напомним, в Беларуси на данный момент коронавирус обнаружили у шести человек.