Блошиный жандарм 6 Дмитрий Растаев, «Солидарность»

6.03.2020, 9:58

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Дмитрий Растаев

Считающий каждую копейку белорус мысленно проклинает беллегпромовских штукарей.

Можете кидать в меня хрустящие драники, но священный принцип «Купляй беларускае!» я чту. Местами.

Вот мясной магазин – как раз то самое место. Белорусское мяско в виде шинок, полендвиц и прочих кумпячков я всегда беру с удовольствием. Не то, чтобы на витринах был большой выбор стран-производителей, но продукция отечественных мясоделов и впрямь достойна похвалы.

Молочный магазин – такое же место. Выбор по странам здесь еще уже, но даже там, где он имеется, я все равно беру нашу молочку. Есть, например, такой кисломолочный напиток – айран. Его не в любом магазине найдешь, но в крупных маркетах он всегда на витрине, причем, как белорусского, так и российского производства. Так вот на мой вкус, белорусский айран куда лучше привезенного из России. Хоть это и не наш национальный напиток.

Или взять алкоголь. Я не великий спец по этой части, но друзья мои, знающие в ней толк, уверяют, что «бухло у нас делать научились». Недавно один мой приятель, любитель хороших вин, на полном серьезе расхваливал какой-то недорогой фруктовый вермут местного производства. И никто ведь за язык его не тянул – хлопцу и впрямь понравилось.

То есть, в сфере чарки и шкварки к отечественным производителям претензий нет. Может, потому что это и правда наша национальная идея.

А вот одежде и обуви в рамках этой идеи места не нашлось. Обувные и одежные магазины – места, где руководствоваться принципом «Купляй беларускае!» себе дороже. Беларусь, наверное, единственная страна мира, где алгоритм «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» не работает в отношении большинства изделий легкой промышленности. Лично я уже сто раз на этом обжигался и больше не собираюсь.

Так что когда глава «Беллегпрома» заводит очередной плач на тему «беларускае не купляют – виноваты секонд-хенды», я изрядно напрягаюсь. Разглагольствуя о честной конкуренции, «Беллегпром» стремится именно что к конкуренции бесчестной, поскольку пытается одолеть своего соперника не рыночными методами, а административными. Убрать секонд-хенды из крупных городов и с центральных улиц – более нерыночной меры трудно придумать.

Руководство «Беллегпрома» никак не поймет простой вещи: не секонд-хенд его главный враг, а собственная бездарность. Исчезни завтра секонд-хенды, народ все равно не рванет за беллегпромовским «от кутюром». Не будет секонд-хэндов, найдется что-то другое. Потому что в стране, где 4,8% населения мыкается за чертой бедности, а остальные стремительно к ней приближаются, спрос на дешевую и качественную одежду, пусть и не новую, будет только расти. Даже в крупных городах и на центральных улицах.

«Беллегпром» же в связке цена-качество пока что курит бамбук. Неудивительно, что в конкурентах у него ходят «блошиные лавки» да «тюбетейки». Gucci и Armani пацталом!

Разговорами об укрощении секонд-хенда глава «Беллегпрома» делает хуже лишь самому концерну. Потому что всякий раз, когда заходит речь о жэстачайшем регулировании, белорус, считающий каждую копейку, съеживается в предвкушении худшего, мысленно проклиная беллегпромовских штукарей.

И если даже однажды случится чудо, и в «Беллегпроме» научаться шить для людей, а не для показателей, его нынешний образ «блошиного жандарма» еще долго будет мешать дружбе потребителя с местными жакетами и штиблетами.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»