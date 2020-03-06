Видеофакт: В Италии из кранов вместо воды потекло вино

Видеофакт: В Италии из кранов вместо воды потекло вино9
- 6.03.2020, 10:07
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Повезло жителям местечка Кастельветро ди Модена.
Многие не отказались бы поменяться местами с жителями итальянского региона Эмилия-Романья, где на днях из кранов потекло вино. Видео необычного явления быстро появилось в Twitter.
«Чудо» произошло благодаря местным виноделам. Ламбруско из местной винодельни при розливе по бутылкам из-за технического дефекта попало в систему водоснабжения. Повезло жителям нескольких домов небольшого местечка Кастельветро ди Модена.
Винзавод Кантина Сеттеветро извинился за инцидент и заверил, что на здоровье местных жителей это никоим образов не отразится: «Кто-то из сотрудников проморгал, и вино потекло в водопровод. Речь идет исключительно о вине, уже полностью готовом к употреблению». Местные власти тоже всячески успокаивали местное население, которое, собственно, только обрадовалось такому происшествию. Так один из местных жителей снабдил видео комментарием: «Это мечта каждого из нас, поклонников #lambrusco: вино, которое течет из-под крана…».
Questo è il sogno di ognuno di noi appassionati di #lambrusco: vino che sgorga dal rubinetto... i magici scorci di #castelvetro, non a caso tra i borghi più belli d’Italia pic.twitter.com/ERtxhUYWtZ— Francesco Dondi (@FrancescoDondi) March 4, 2020