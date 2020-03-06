На Западной Двине в Витебске обнаружены огромные масляные пятна 4 6.03.2020, 10:42

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Что произошло?

Масляные пятна на площади около 150 кв. метров обнаружены вдоль береговой линии Западной Двины в Витебске, проводятся проверочные мероприятия, сообщили в региональном управлении МЧС.

"5 марта в 13-52 в центр оперативного управления Витебского городского отдела МЧС поступило сообщение об обнаружении мазутных пятен на поверхности реки Западная Двина в районе улицы М.Горького в Витебске. К месту сообщения незамедлительно выехали спасатели. К моменту их приезда вдоль береговой линии на площади около 150 квадратных метров наблюдалось масляное пятно", - проинформировали спасатели.

По их словам, работники МЧС обследовали береговую зону, а также установили боновые заграждения, ограничивающие попадание загрязнений в реку. "В ночное время организован постоянный мониторинг складывающейся обстановки и целостности заграждений", - отметили в управлении.

Там также сообщили, что работниками Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований. По факту происшествия проводятся проверочные мероприятия по установлению вида загрязнения и их источника.