Украина передала список из 200 человек на последний обмен в Донбассе 2 6.03.2020, 10:44

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Ранее стало известно, что это будет последний обмен в формате «всех на всех».

Представители Украины передали на встрече Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны список лиц для будущего обмена пленными, в нём значатся более двухсот человек. Об этом в эфире Телерадиокомпании Турции рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Радио Свобода». Ранее бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал, что это будет последний обмен в формате «всех на всех».

По словам Зеленского, часть людей из списка уже мертвы. «Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого. Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей», – сказал он.

В феврале тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал в интервью «Голосу Америки», что обмен пленными и удерживаемыми лицами между Украиной, Россией и сепаратистами в Донбассе – единственное частичное достижение минского мирного процесса. Тогда он говорил, что готовящийся обмен 200 человек будет последним в рамках формата «всех на всех».

По словам Пристайко, новый обмен должен состояться до апреля. (Министр был отправлен в отставку со своего поста 4 марта, сейчас он занимает должность вице-премьера по европейской интеграции. Его место занял бывший вице-премьер Дмитрий Кулеба). Предполагаемый срок он тогда обосновал готовящимся саммитом по урегулированию ситуации в стране в «нормандском формате» – с участием президентов России, Украины, Германии и Франции.

В декабре в Париже после долгого перерыва состоялся саммит в «нормандском формате», где прошла первая личная встреча президентов России и Украины. В ходе переговоров стороны договорились развести силы на трёх участках линии соприкосновения в Донбассе, продолжить обмены пленными и удерживаемыми лицами и подготовить план реализации Минских соглашений. Ни один из пунктов до конца не выполнен.