Аграрные приключения 1 Леонид Фридкин, «Белгазета»

6.03.2020, 11:00

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На Витебщине запахло «эффективностью»?

Вопреки закону диалектики, количество совещаний на высочайшем уровне переходит не в качество решений, а в количество занимаемых ими страниц. Указ Лукашенко от 25 февраля 2020г. №70 о развитии АПК Витебской области включает множество норм, повторяющих большинство мер, с помощью которых власти более 20 лет пытаются сделать эффективным отечественное сельское хозяйство.

На совещаниях, где обсуждался проект указа, было высказано немало сомнений о пользе предлагаемых решений. Это вполне понятно: подобные меры не раз принимались, а проблемы убытков и долгов остаются. Судя по окончательному варианту, чиновники вынуждены идти путем, проторенным предыдущими указами.

ЦЕЛЬ БЕЗ ДОСТИЖЕНИЯ

Преамбула указа начинается с декларации о том, что «эффективная аграрная политика - одно из основных направлений внутренней политики Республики Беларусь». Так оно и есть - если считать критерием эффективности количество мяса, молока, зерна и иных продуктов. Если же обратиться к финансовым показателями и сравнивать затраченные усилия и ресурсы с достигнутым результатом, то с эффективностью дела обстоят весьма печально. К примеру, по итогам прошлого года чистая прибыль АПК выросла почти вдвое, рентабельность продаж достигла 7,1%, а удельный вес убыточных предприятий сократился за год с 15,4% до 9,9%. Правда, если считать без учета господдержки, то рентабельность составила всего 0,4% (что, впрочем, лучше, чем -1,6% в 2018г.), а убыточны 62,6% сельхозорганизаций. За год применения экстраординарных мер по указу №399 проблемные долги села удалось сократить всего на 2,5%. При этом на АПК стабильно приходится более 1/3 всей просроченной кредиторской задолженности и около 20% просроченных кредитов, хотя выручки - немногим более 5%.

Кстати, на погашение кредитов сельхозорганизации тратили всего 11,7% выручки, тогда как промпредприятия - 32,5%. В то же время удельный вес сельхозорганизаций, не имеющих собственных оборотных средств, за год сократился с 34,4% до 27,3%, а тех, у кого они ниже норматива, - с 14,8% до 10,9%.

Цена, которую белорусская экономика платит за приоритетное «возрождение села», непомерна. За 20 лет применялись различные ухищрения, чтобы поправить положение села. Вложены миллиарды долларов, убыточные колхозы присоединялись к заводам и банкам, объединялись в холдинги с перерабатывающими организациями, преобразовывались в акционерные общества и унитарные предприятия. АПК получал господдержку в самых разных формах. Потом его долги списывались, пролонгировались, конвертировались в облигации, погашались за счет бюджета, передавались агентству или предлагались к обмену на акции.

Тем не менее сельскохозяйственная отрасль остается одними из главных источников долговых проблем. Это связано не только и не столько с неблагоприятным финансовым положением сельхозорганизаций. Гораздо серьезнее, что они получили от государства возможность почти абсолютно безнаказанно не рассчитываться по своим обязательствам.

Институт банкротства в отношении АПК почти не работает. К примеру, в судах на 1 января 2020г. рассматривались дела о банкротстве всего 77 сельхозорганизаций (годом ранее - 86). Из них по 65 принято решение о санации, по 10 - об открытии ликвидационного производства. Однако, судя по бурным совещаниям о ситуации в АПК Витебской области и указу №70, это лишь малая толика реальных проблем.

Таким образом, усилия властей по улучшению финансового положения АПК, в т.ч. путем принудительной реструктуризации его долгов, дали определенные результаты - за счет как бюджета, так и кредиторов. Но обратной стороной продовольственной безопасности страны и роста экспорта продовольствия является паталогическая убыточность, закредитованность и неплатежеспособность АПК. Господдержка дает лишь краткие передышки и «бумажное» улучшение финансового положения сельхозорганизаций. А потому властям приходится регулярно придумывать все новые дополнительные меры, «направленные на обеспечение ритмичного развития» АПК.

Поскольку ассортимент таких мер довольно ограничен, удается лишь ритмично их повторять. Можно дать убыточным организациям денег и компенсировать часть процентов по кредитам из бюджета, объединить их с более-менее успешными, передать часть долгов Банку развития или Агентству по управлению активами, заставить банки и других кредиторов дать колхозам отсрочку и рассрочку погашения долгов. И, разумеется, потребовать повышения дисциплины, производительности труда, пообещать руководителям кое-какое поощрение за ожидаемые успехи и страшную кару за грядущие провалы. Выбор поз иногда собираются разнообразить банкротством самых безнадежных хозяйств и привлечением частных инвесторов. Но быстро обнаруживается, что такие телодвижения закостеневшей административно-командной системе не по силам.

ЛЬГОТЫ В АССОРТИМЕНТЕ

Свидетельство тому - указ №70. В нем предусматривается объединение почти 2/3 сельхозорганизаций Витебской области, комбикормовых заводов и ряда перерабатывающих предприятий в «суперхолдинг» - государственное объединение «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» Очевидно, власти ожидают, что это даст столь мощный синергический эффект, что можно не обращать внимания на монополистические последствия. Впрочем, может, именно в этом эффект и заключается. К тому же объединение позволяет зачесть долги колхозов и их поставщиков, записанных в холдинг.

Второй важный шаг - деление на сырьевые зоны, что узаконивает территориальное разделение производства, переработки и продажи сельхозпродукции - пока в рамках одной области. Антимонопольным органам, сочиняющим концепцию развития конкуренции в стране, остается только помалкивать в сторонке.

Также указ предусматривает выделение АПК области BYN9,6 млн субвенций, освобождение прощенных долгов и передачу имущества в рамках объединения от налогов. Относительно новым можно считать ряд мер по привлечению и закреплению кадров на селе: от обучения и предоставления жилья до льгот при призыве в армию. Чиновники надеются остановить отток сельского населения в города (прежде всего в Минск) и за рубеж.

Естественно, не обойдется без очередной порции всевозможных льгот, отсрочек, рассрочек и освобождения от долгов. Часть из них конвертируется в облигации Витебского облисполкома на €165,5 млн и BYN83 млн сроком на 14 лет, которые придется выкупать «Белагропромбанку» и «Беларусбанку». По долгам за топливно-энергетические ресурсы, налоги, отчисления в ФСЗН и ряд других обязательство дается рассрочка или отсрочка погашения задолженности на срок до 15 лет. Если договориться не удастся, отсрочку придется предоставить на год с последующей рассрочкой на два года. Задолженность по штрафам прощается. В отличие от указа №399, конвертация долгов в акции не предусмотрена.

Кроме того, планируется исключение из перечня неплатежеспособных сельхозорганизаций, подлежащих финансовому оздоровлению, утвержденного Витебским облисполкомом.

Своеобразной льготой является упрощенный порядок реорганизации предприятий и формирования уставных фондов при создании объединения. Оценивать неденежные вклады указ позволяет по балансовой стоимости без всяких экспертиз, а передачу вкладов, в т.ч. предприятий как имущественных комплексов и недвижимости, - без документов, удостоверяющих госрегистрацию и техпаспортов. Оформлять эти документы разрешается позже.

ПРАВИЛО ПОСТОЯННЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ

Нормы гражданского, бюджетного, налогового и иных кодексов, нормативных актов, регламентирующих расчеты, регистрацию имущества, деятельность холдингов в Беларуси регулярно «поправляются» указами и декретами, решающими чьи-то отраслевые, территориальные и индивидуальные проблемы. Вот и сейчас, как и предыдущие «спасительные» нормативные акты, указ №70 содержит множество исключений из правил финансовых, имущественных, налоговых и прочих отношений. Изобилие таких исключений наглядно демонстрирует, что общих для всех правил у нас нет. А значит, рассчитывать на серьезные частные инвестиции в АПК не приходится. По-видимому, власти это тоже поняли. Потому никаких рыночных реверансов вроде декларации намерений передачи убыточных организаций в аренду или доверительное управление, полной или частичной продажи, как было в указах №253 и №399, в новом документе нет в помине.

Это важный симптом. Борьба за спасение АПК переходит в новую фазу, где властям приходится рассчитывать исключительно на административный ресурс.

На предыдущих совещаниях говорилось, что указ рассматривается как своеобразный пилотный проект, по образцу которого планируется спасать убыточные хозяйства в других областях. И в недалеком будущем аналогичные объединения, скорее всего, появятся как минимум в Гомельской и Могилевской областях. Так что кредиторам тамошних сельхозорганизаций стоит поторопиться с взысканием долгов (если удастся) и трижды подумать, стоит ли продолжать сотрудничество. Ведь ничто так не разрушает добросовестное партнерство, как уверенность в возможности не платить по своим обязательствам.

Главным кадровым стимулом станет персональная ответственность руководителя Витебского облисполкома, председателей райисполкомов, руководителей предприятий и объединений за невыполнение указа, а также уголовная ответственность за его ненадлежащее выполнение в случае причинения ущерба госсобственности либо вреда государственным или общественным интересам.

Впрочем, в УК нет статьи за ущерб, причиняемый помянутым интересам монополизацией, игнорированием интересов кредиторов и бесконечным закапыванием денег налогоплательщиков в недра экономических иллюзий начальства…

Леонид Фридкин, «Белгазета»