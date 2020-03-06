Во Франции найдена редкая книга Исаака Ньютона 1 6.03.2020, 11:14

На страницах работы рассказывается о важных законах Вселенной.

Во Франции удалось обнаружить экземпляр первого издания книги под названием «Математические начала натуральной философии» авторства Исаака Ньютона. На страницах работы рассказывается о важных законах Вселенной, пишет lenta.ua.

Обнаружить редкую книгу удалось в стенах библиотеки Феша, что на территории города Аяччо, находящегося на острове Корсика. Речь идет об одной из первых копий трудов, датируемых XVII столетием. Работа была опубликована еще в 1687 году, притом на латинском языке. Специалисты рассказали что, мысли Ньютона, перенесенные на бумагу и касающиеся процесса движения тел во Вселенной, все это время покоились в главном зале на верхних полках. Наткнуться на труды удалось за счет изучения библиографического указателя авторства Люсьена Бонапарта. Последний являлся братом известного полководца и основателем упомянутой библиотеки.

Оригинальные версии изданий пользуются значительным спросом среди коллекционеров. К примеру, один из выполненных на латыни экземпляров продали в рамках аукциона «Кристис» с внушительным ценником в 3,7 млн долларов.