«Свет вырубился, темень, стоны товарищей» 6.03.2020, 11:23

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Шахтеры рассказали подробности о ЧП на «Беларуськалии».

В шахте 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» произошло ЧП со смертельным исходом.

Жуткая история: на глубине 600 м машина, которая развозит шахтеров, буквально впечаталась в целик. Целик - это массив почвы с полезными ископаемыми, который при разработке месторождения оставляют нетронутым. Все закончилось трагедией. Водитель погиб, пассажиры пострадали. У некоторых - серьезные травмы, пишет kp.by.

- Знаю, один работник, который сидел на последнем сиденье, пострадал меньше, чем многие в той машине. Видимо, из-за шока не сразу почувствовал боль от переломов и побежал за помощью. Рассказывали о его первой реакции на случившееся. Говорил: «Свет вырубился, темень, стоны товарищей, страшно». Как он связался с землей, я не знаю. Вообще, обычно там рации у всех, но почему-то он за помощью бежал. Может, от удара о породу заклинило, разбилось...

Говорить с журналистами люди, знающие участников произошедшего или работающие на предприятии, согласились только на условиях анонимности: «Все боятся. Оно и понятно: устроиться на «Беларуськалий» сложно, а терять такую денежную работу никому не хочется».

В Следственном комитете информацию о произошедшем и гибели водителя подтверждают. Там же сообщают: в момент ЧП в машине вместе с водителем находилось восемь человек.

В Минздраве рассказали, что людей с места ЧП в Центральную райбольницу Солигорска везли четыре бригады скорой помощи, в том числе бригада интенсивной терапии.

- Водитель умер от полученных травм. Четверых пострадавших госпитализировали в реанимацию, двоих - в травматологию. Еще одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно, госпитализация не потребовалась, - рассказала пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. - У всех пострадавших травмы различной степени тяжести. Для консультации по методике их дальнейшего лечения в Солигорскую ЦРБ привлечены специалисты областного уровня - анестезиолог-реаниматолог и травматолог. Сейчас ведется дальнейшее обследование и лечение пострадавших. Некоторым нужна серьезная помощь. Под вопросом перевод некоторых пострадавших в областные лечебные заведения.

Солигорск - небольшой город. И после ЧП он полнится слухами. Главный вопрос, который сейчас всех интересует: «Неужели удар был настолько сильным, что привел к гибели и серьезным травмам, и почему это ЧП вообще произошло?»

Разумеется, ответ на него даст СК. Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, следственно-оперативная группа сейчас работает прямо в шахте ОАО «Беларуськалий».

Мы же выслушали версии сотрудников предприятия.

- Водитель явно был трезв. В шахтах по этому поводу очень строгий контроль. Видимость там тоже неплохая. Из возможных причин вижу несколько: некачественная или неисправная техника, либо нарушение скоростного режима, - высказал свое мнение один из наших собеседников.

- По правилам, ехать в шахте можно со скоростью не выше 20 км в час. Полтора года назад к нам стали поступать немецкие машины, которые не могут разогнаться быстрее 33 км в час. В них установлен ограничитель скорости. Но таких машин единицы. И по факту большинство машин, которые работают в шахте, - без ограничения скорости. Они могут разогнаться и до 50, и до 80 км в час. Среди шахтеров это общеизвестный факт: водители в шахтах скоростной режим выполняют очень редко. В самих шахтах есть и горки, и перепады глубины… Насколько я знаю, перед аварией машина с рабочими ехала по склону. И это была старая машина. То есть скорость могла быть любой, и случиться могло что угодно.

- Как часто машины в шахтах проходят техобслуживание? Возможен отказ тормозов?

- Перед сменой каждый водитель обязан удостовериться, что тормозная жидкость есть, что тормозная и рулевая системы в норме, что машина в рабочем состоянии. Есть сменный мастер. Он ответственен за то, какую машину выпускает на линию. Но по факту, если водитель не доложил о проблеме или не высказал опасения о технеисправности машины, вряд ли мастер сможет знать это лучше водителя. И, скорее всего, так она и поедет. Скажу так: в том, что происходило на предприятии за последнее время с машинами (а случаев намного больше, чем известно, потому что не было смертей), в 98% вина ложилась на водителей...