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«Кровавый салют» в Минске: возбуждено еще одно уголовное дело

  • 6.03.2020, 11:28
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«Кровавый салют» в Минске: возбуждено еще одно уголовное дело

Ранее Следственный комитет сообщал о завершении расследования.

Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд уголовное дело о взрыве салютных установок при проведении 3 июля 2019 года в Минске праздничного салюта, посвященного Дню независимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет tut.by.

«После проверки материалов уголовного дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу о полном и объективном исследовании обстоятельств инкриминируемых преступлений и согласились с правовой квалификацией действий обвиняемых», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что в отдельное производство выделено уголовное дело по факту халатного отношения к службе должностных лиц, не обеспечивших безопасное проведение салюта, по ч.1 ст. 456 Уголовного кодекса Беларуси. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Какие-либо подробности второго уголовного дела прокуратура не сообщает.

Кого будут судить?

Несколькими днями ранее Следственный комитет отчитался о завершении расследования о взрыве во время салюта 3 июля.

По результатам расследования двум сотрудникам предприятия — изготовителя фейерверочных изделий предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 (Нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Взрывы во время салюта 3 июля в Минске

3 июля 2019 года во время праздничного салюта в Минске произошло ЧП. Погибла 64-летняя женщина, еще 11 человек пострадали.

В Минобороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

СК рассматривал четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

На следующий день задержали двух россиян из фирмы «Пиро-Росс», которая поставляла фейерверки Минобороны Беларуси. Сотрудники компании заявили, что во время салюта в Минске применялись фейерверки собственного производства 2017 года выпуска. Компания много лет сотрудничала с Минобороны Беларуси, сумма контракта составляла около 20 млн российских рублей (свыше 300 тысяч долларов).


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