Секретный экспорт России составил более $55 миллиардов 6.03.2020, 11:34

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Чем торгует Кремль?

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%. Об этом свидетельствуют открытые данные статистики Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд.

В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.

Засекреченный экспорт в 2019 году составил 13% общего экспорта российских товаров ($422,8 млрд).

Это исследование построено исключительно на анализе открытых данных ФТС (база данных, доступная по адресу stat.customs.ru), а также общедоступной базы ООН Comtrade, публичной информации Банка России и Минэкономразвития, заявлений «Рособоронэкспорта» в СМИ. Оценки стоимостного экспорта отдельных товарных позиций не являются прямыми, так как получены балансовым методом — путем сопоставления экспорта по группе товаров в целом и суммы экспорта по открытым (несекретным) товарным позициям, входящим в эту группу. Такие оценки являются оценками «сверху»: например, экспорт тяжелой воды (оксид дейтерия) не может быть выше рассчитанного РБК, но может быть ниже.

Что входит в секретный экспорт

Проанализировав таможенную статистику, РБК установил, какие категории товаров входят в секретный экспорт.

На уровне двух знаков ТН ВЭД (SS) таможня засекречивает только две группы товаров — «Оружие и боеприпасы» и «Летательные аппараты, космические аппараты и их части». В последнюю входит как гражданская, так и военная авиация.

На уровне четырех знаков (SSSS) добавляются отдельные экспортные позиции: военные корабли (в составе группы 89 «Суда, лодки и плавучие конструкции»), танки и другие самоходные бронированные транспортные средства (в группе 87 «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава») и некоторая продукция из группы 28 («Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов»).

На уровне шести знаков (SSSSSS) в секретный экспорт включается еще и природный газ (субпозиция 271121 товарной позиции 2711 «Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие»).

Пресс-служба ФТС не ответила на запрос РБК.

Главные покупатели российской военной продукции и изотопов

Крупнейшими импортерами российской оборонной продукции, включая относительно небольшую долю гражданской авиации, и химических соединений, согласно данным ФТС, являются Египет ($2,4 млрд в 2019 году), Алжир ($1,9 млрд), Китай ($1,6 млрд), Индия и США (по $0,9 млрд). Египет и Алжир практически не импортировали секретных химических соединений.

В 2018 году лидировал Алжир, импортировавший из России военную продукцию максимум на $3,3 млрд. Из них около $0,9 млрд пришлось на покупку военных кораблей, следует из данных ФТС.

СМИ писали, что в 2016 году Алжир заказал в России корветы, а в 2018 году должен был получить подлодки от российских производителей. Также сообщалось, что Алжир может приобрести один, а затем построить у себя патрульные корабли. Египет покупает в России различные системы противовоздушной обороны, артиллерию, стрелковое оружие, истребители и боевые вертолеты.

В импорте российской военной продукции есть тройка лидеров (Китай, Алжир, Египет), которая не меняется, в то время как четвертое и пятое места подвержены изменениям, связанным с выполнением крупных контрактов или пакетов контрактов, пояснил РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. По его мнению, после исполнения контракта с Турцией на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 и с Сербией на поставку вертолетов эти страны по итогам 2020 года могут лишиться лидирующих позиций, «если только с Турцией не будет реализован опцион на поставку дополнительного числа С-400». Фролов также прогнозирует рост поставок в Индию, с которой в текущем году начинается реализация ряда крупных контрактов.

Секретный экспорт в Турцию (без природного газа) в 2019 году составил чуть более $800 млн против $156 млн годом ранее. Поставки С-400 начались летом 2019 года.

Изотопы

По данным ФТС, скрытый экспорт в США товаров группы 28 («Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов») составил $645 млн в 2019 году (первое место). Следом по импорту секретных химических соединений из России идет Швеция (около $295 млн).

В целом секретный экспорт химических соединений в 2019 году превысил $1,7 млрд. Показатель рассчитан как «общий экспорт по группе 28 минус экспорт по открытым видимым позициям этой группы».

Данные ФТС не позволяют точно сказать, какие конкретно позиции группы 28 засекречены. Но за таким экспортом могут стоять в том числе поставки тяжелой воды (оксид дейтерия) и других изотопов (литий-6, литий-7, углерод-13 и др.), поскольку это единственная позиция в группе 28 (позиция 2845), по которой база ФТС выдает «Результаты отсутствуют» по экспорту в любую страну. Такой же результат выдается и по ряду других позиций группы 28, если экспорт этого товара в конкретную страну был нулевым, но по таким позициям есть страны, куда продукт поставлялся открыто.

Тяжелая вода — это изотопная разновидность воды, которая внешне выглядит как обычная вода. Она используется как замедлитель нейтронов в ядерных реакторах. Изотопы позиции 2845 могут использоваться не только в ядерной промышленности, но и в научных исследованиях. База ООН Comtrade показывает, что российский экспорт «прочих» изотопов (дейтерий, литий-6, бор-10 и т.д.) в 2018 году (последние данные за полный год) составлял $37 млн, а по запросу «экспорт тяжелой воды» выдается результат «нет данных».

Из чего состоит экспорт вооружений

Совокупный экспорт танков и бронетехники в 2019 году находился в пределах $924 млн, сократившись по сравнению с 2018 годом ориентировочно на 16%, следует из данных ФТС.

Общий экспорт военных кораблей составил в 2019 году около $30 млн — это в 38 раз меньше, чем было годом ранее ($1,1 млрд), показала статистика таможни.

В 2018 году экспорт военных кораблей главным образом был обусловлен поставками в Алжир примерно на $0,9 млрд, следует из данных ФТС.

Транспортные группы товаров (87, 89) включают в себя в основном гражданские позиции и лишь по одной военной — соответственно, 8710 (танки и бронемашины) и 8906 (военные корабли). В группе 87 таможня засекречивает две позиции — танки и детские коляски (вторые, предположительно, для того, чтобы нельзя было с точностью реконструировать экспорт танков). Но база ООН, в которую данные предоставляет сама ФТС (в марте 2019 года направила массив данных за 2018 год), позволяет сделать вывод, что экспорт детских колясок из России невелик — менее $3 млн за 2018 год.

ФТС подает данные в ООН в ином формате, чем публикует в своей базе. То, что соответствует экспорту по секретным кодам в базе ФТС, в базе ООН проходит как «неклассифицированные товары» (код 99). Например, по 2018 году секретный экспорт по базе ФТС составляет $63,8 млрд, а «неклассифицированный» экспорт по данным ФТС, переданным в ООН, — $63,7 млрд. Разница в том, что в базе ООН российская таможня раскрывает под соответствующими кодами (87, 88, 89) только экспорт гражданской продукции (гражданских летательных аппаратов, транспортных средств, морских судов), а данные об экспорте военной авиации, военных кораблей, танков и бронемашин, предположительно, относит к «неклассифицированным товарам» (99).

Сопоставление данных из базы ФТС и базы ООН (за 2018 год) показывает, что экспорт танков и бронетехники из России в 2018 году мог составить около $1,1 млрд, столько же мог составить экспорт военных кораблей. Эти оценки получены как разница между общим экспортом по категориям 87, 89 (гражданские и военные наземные транспортные средства; гражданские суда и военные корабли) из базы ФТС и экспортом только гражданских транспортных средств и судов из базы ООН. Эти оценки совпадают с показателями скрытого экспорта в группах 87 и 89 ФТС.

Оценка экспорта авиации

Точно оценить долю гражданской авиации в закрытом экспорте летательных аппаратов (группа засекречивается ФТС полностью — и гражданская, и военная авиация) можно только за 2018 год по базе ООН. По ней экспорт гражданской авиационной и космической продукции составил в 2018 году $1,75 млрд. В то же время исходя из сопоставления данных по экспорту «Машин, оборудования и транспортных средств» (группы 84–89) от Банка России и открытых данных ФТС об экспорте по группам 84, 85, 86, 87 и 89 (все те же позиции, кроме летательных аппаратов) можно подсчитать, что общий экспорт авиации и космических аппаратов в 2018 году составил около $7,7 млрд. Получается, что экспорт военной авиации мог составить около $6 млрд ($7,7 млрд минус $1,75 млрд). Это совпадает с данными о поставках боевой авиации за 2018 год, озвученными «Рособоронэкспортом».

Пресс-служба Минэкономразвития предоставила РБК другие сведения: в 2018 году общий экспорт всех летательных аппаратов составил около $6 млрд, в 2019 году — $5,2 млрд.

Поставки ракетных двигателей (проходят по открытой группе 84) не засекречиваются. Например, экспорт жидкостных ракетных двигателей из России в США в 2019 году составил $181 млн. Россия экспортирует в США ракетные двигатели РД-180.

Согласно таможенной статистике, совокупный экспорт оружия и военной техники, гражданской авиации и химических соединений составил $13,6 млрд в 2019 году. Президент Владимир Путин говорил в декабре 2019 года, что Россия поставила в неполном 2019 году вооружения и военной техники на $13 млрд. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в начале 2019 года сообщил, что Россия ежегодно экспортирует вооружение примерно на $15 млрд. Центр анализа стратегий и технологий писал (.pdf), что важно разделять фактическую стоимость переданных вооружений, реальную сумму денежных средств, полученных российской стороной, и стоимость подписанных за год контрактов; не всегда понятно, что имеют в виду власти.

В пресс-службе «Рособоронэкспорта» на запрос РБК ответили, что организация является лишь одним из субъектов военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, и порекомендовали обратиться в ФСВТС. ФСВТС и госкорпорация «Ростех» отказались от комментариев.

Кто покупает российский газ

Данные об экспорте природного газа засекречены в статистике ФТС на уровне шести знаков таможенного кода. Оценить его стоимостные объемы можно, вычтя из суммарного секретного экспорта на уровне шести знаков (SSSSSS) секретный экспорт на уровне четырех знаков (SSSS), не включающий газ.

Экспорт природного газа из России в 2019 году составил $41,6 млрд, исходя из данных ФТС. Ведомство приводит точные данные об объеме экспорта природного газа в отдельных статистических файлах на своем сайте ($41,6 млрд), но все равно засекречивает его на уровне шести знаков.

Исходя из расчетов РБК на основе данных ФТС, наибольшие суммы за российский газ в 2019 году заплатили Германия ($10,6 млрд), Турция ($4,3 млрд), Австрия ($3,2 млрд), Италия ($3 млрд) и Белоруссия ($2,6 млрд).

«Газпром», которому принадлежит монополия на экспорт трубопроводного газа, раскрывает в своей отчетности объемы поставок в натуральном выражении по странам Европы и СНГ. Так, в отчете за четвертый квартал 2019 года компания приводит следующие данные (.pdf): в общей сложности в Европу было поставлено около 193 млрд куб. м газа, наибольшие объемы закупили Германия (53,5 млрд куб. м), Италия (22 млрд куб. м), Белоруссия (20,3 куб. м), Турция (15,5 куб. м) и Австрия (14,2 млрд куб. м).

Исходя из информации ФТС, можно увидеть, например, что Турция платит за российский газ существенно дороже, чем Италия. Цены на газ для разных стран могут сильно отличаться, говорит аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. «Контракт зависит от многих факторов: от расстояния, способа поставки; объемы очень важны. Если страна закупает газ большими объемами, большие скидки могут предоставляться», — пояснил он РБК. Есть и такой фактор, как участие страны, покупающей газ, в стратегических проектах «Газпрома». Поэтому цены для Германии могут быть одними из самых выгодных, так как она закупает газ в больших объемах и сотрудничает с «Газпромом» в проекте «Северный поток», предположил аналитик. В пресс-службе «Газпрома» отказались от комментариев.

Данные об экспорте российского сжиженного природного газа (СПГ) не являются секретными. По данным ФТС, в 2019 году всего Россия экспортировала СПГ на $7,9 млрд, а крупнейшими его покупателями стали Япония ($2,8 млрд), Норвегия ($1,6 млрд) и Южная Корея ($0,9 млрд).

Секретный импорт

Импорт в Россию товаров по секретному коду SS составил в прошлом году $5,7 млрд. Лидерами по секретным поставкам в Россию стали США ($3,5 млрд) и Франция ($1,4 млрд). Как следует из базы данных ООН, подавляющее большинство таких поставок — это коммерческие самолеты (Boeing и Airbus). Секретный импорт на уровне двух знаков из Франции в 2018 году составил $2,17 млрд, из США — $3,45 млрд (данные ФТС), а импорт авиатехники из Франции и из США — $2,13 млрд и $3,34 млрд соответственно (данные ООН).