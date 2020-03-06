Как многократный чемпион мира из Мотыкал вынужден деньги у чиновников на спорт просить 6.03.2020, 11:40

Да еще и налоги со спонсорской помощи платит.

Халява – это не то, что может помочь добиться высокого спортивного результата. В этом деле сколачивать себя и добывать победы приходится тяжелым трудом и обильным потом. Наш герой, как никто другой, знает, чего стоит взойти на самую высокую спортивную вершину мира с нуля и без посторонней помощи, пишет «Брестская газета».

История одного деревенского парня

Виктор Братченя родился, вырос и живет в поселке Большие Мотыкалы под Брестом. В детстве врачи не пророчили ему не только спортивных побед, но и сомневались, что ходить сможет.

Сейчас ему 34 года. Он семейный человек. Работает фитнес-тренером в одном из брестских клубов. А еще он один из самых известных на планете Земля армрестлеров, который несмотря на инвалидность по опорно-двигательному аппарату побеждал не только на паралимпийских соревнованиях.

В Беларуси он такой один. На счету Виктора Братчени 16 золотых медалей чемпионатов мира, 14 – чемпионатов Европы и 7 побед на Кубках мира в абсолютной весовой категории. Последнее – это вершина соревнований по армрестлингу. В общей сложности Виктор завоевал под флагом Беларуси 62 медали.

Виктор Братченя побеждал не только спортсменов из своей весовой категории, но и соперников потяжелее.

Но эта история не о том, как деревенский парень, который часть своего детства провел в больнице, добился признания общества и стал спортивным брендом Брестчины. Вопрос в другом: нужны ли его победы нашему государству и готово ли оно помогать добывать эти непростые победы? Но давайте по порядку.

Виктор Братченя в обычной жизни совершенно не похож на человека, в честь которого не раз поднимался белорусский флаг и звучал государственный гимн. Это добродушный, улыбчивый парень, который не упивается своей славой, а продолжает тренироваться и ставит перед собой новые цели, достижение которых, как уже повелось, приносит очередные медали. Его можно встретить на работе в зале, за столом, где стоит специальный блок для занятий армреслингом. Посетители фитнес-центра обращаются к нему просто – Витя. И не факт, что все из них знают, с кем безуспешно пытаются бороться на руках.

Фундамент своих будущих побед он заложил в начале нулевых, в самых что ни на есть спартанских условиях. Тренажерным залом стал бывший ангар для машин, к которому достроили стены. Несколько раз в неделю Витя с друзьями проходили около двух километров пешком и занимались: без инструкторов, мотивационных плакатов и видео-уроков на YouTube.

В помещении не было ни душа, ни туалета. Пол в раздевалках прогнил. Однажды в ангар приехала делегация из райисполкома – оценить техническое состояние зала, где занимаются дети. И вот анекдот: нога одной проверяющей провалилась в дыру. Однако же качалку не прикрыли, повезло: по итогам проверки условия оценили как соответствующие.

И, надо сказать, все было в общем-то неплохо, пока рабочие, которые неподалеку от «спортзала» что-то рыли, не повредили теплотрассу. После этого помещение, где тренировались ребята, перестало отапливаться. Зимой там было не теплее, чем на улице. А морозы в те времена нередко доходили и до минус 20 по Цельсию, не то что нынешней зимой.

«Слой льда нарастал на битых стеклах ангара, на стенах искрился иней. Ты дышишь – и пар столбом, – ностальгирует спортсмен. – То есть занимались, как на улице. В шапках, перчатках, в двух штанах, теплой обуви, куртках… Стучали зубами, согревали дыханием руки, но продолжали тренироваться. Трудности меня в прямом смысле закалили. Мы прозанимались так несколько лет. Кстати, теплотрассу так и не отремонтировали. Зачем?»

Жизнь немного упростилась после того, как ребята сменили локацию – их тренировочный зал переехал в школьный подвал. Там, правда, тоже не было санузла, но зато пол вселял уверенность.

Первая большая победа пришла к Вите в 2001 году. Тогда он, 16-летний паренек, впервые поехал на чемпионат мира, который проходил в Польше. Съездил и привез домой бронзовую медаль.

Витя вырос, как и количество золота на полках в его доме

С тех пор немало времени прошло. Детское увлечение стало делом всей жизни. Да и она, жизнь, тоже порядком изменилась: в ней появилась любимая женщина, Юлия. По словам нашего героя, можно искать счастье по всему миру, а потом «вдруг понять, что жило оно всегда по соседству».

Так случилось и с ними: учились в одной школе, жили в одной деревне. После свадьбы прошло уже 8 лет, деревце семейное выросло: по дому в Больших Мотыкалах теперь бегает маленькая Лера, а ее догоняет младший брат Кирилл, которому очень нравится проводить выходные в Бресте, ходить в «кафе» (читать через «е») и есть «питю». А наблюдают за малышами необычные питомцы – амадины. Это такие птицы, которые могут жить только парами. В семье спортсмена их тоже две – Кай и Герда.

Глава семейства, кстати, несмотря на здоровый образ жизни, тоже порой позволяет себе «питю». Как он философски замечает: «Все мы не безгрешные». Но его задача – не прорисовка мышц на теле, а поддержание веса. Поэтому, чтобы попасть в градацию до 80 кг и «не выглядеть, как пельмешек», приходится себя в чем-то ограничивать. Но не лишать. Кроме того, есть жизнь до и после взвешивания. Это значит, что в перерывах между соревнованиями можно себе позволить «немного гадостей». А вот на время чемпионата у Вити другой рацион: омлет – белки, паста – углеводы, кофе – для бодрости, сладкое – глюкоза, и картошка – самое патриотичное из основных блюд.

Кроме небольшой чистки организма участие в соревнованиях – это возможность в очередной раз встретиться с коллегами по спорту из США, России, Украины. Хотя они и соперники, но поддерживают связь в сети.

«Где-то пытаешься ненароком узнать, в какой физической форме находится твой конкурент, как там поживает его травма, не беспокоит ли, – шутит (а может, и нет) Витя. – Тебя в том же духе спрашивают, как дела. А иногда я могу в ответ сбросить фотку, где с 50-килограммовой гантелей работаю, и написать, мол, сейчас на маленьких весах, скоро буду увеличивать. При этом тот, кому снимок прилетит, даже не работает на таких. Это уже такой психологический маневр».

Идеальный спортсмен, патриот своей страны

Однажды Виктора позвали в Канаду. Правда, не по спортивной части, хотя с большой долей вероятности спортом он бы занимался. Это было в 2008 году. Витя тогда не был готов к переезду.

Второй шанс покинуть Беларусь представился в прошлом году. Поступило предложение выступать за сборную Украины, то есть получить гражданство и финансовую поддержку – оплату перелетов, тренировок, экипировки и в том же духе. Спортсмен не сказал нет, но и да не ответил.

Все дело в том, что Виктор Братченя – патриот своей страны и идеальный спортсмен в глазах белорусского государства. При минимуме вложений он дает максимальный результат. Было время, когда ему приходилось брать на себя кредиты, чтобы продержаться на плаву. Не на холодильник, плазму или машину, а на свое спортивное ремесло. Сейчас эту роль частично выполняют спонсоры, «помогают балансировать на грани».

Но какова роль государства в судьбе спортсмена? Ведь только с 2015 года, по словам Братчени, власти начали выделять хоть какие-то деньги на поездки. При этом, чтобы он ни говорил, в какие бы двери ни стучался – результат почти нулевой.

Виктор даже сомневается, что власти рады его победам, ведь если бы не было таковых, то и не приходилось бы придумывать, на что ссылаться в очередной «отписке».

«Заходишь в облисполком, неважно куда и к кому, все гордятся, все тебя знают, говорят: «Молодец, ты – наша гордость, феноменальные результаты, давай обращайся!» А когда приходишь на встречу – сидят, глазками хлопают, обещают посмотреть, что якобы по закону можно сделать. А потом как-то получается, что по закону сделать не могут ничего. Но не могут и не хотят – в данном случае «равно»», – говорит спортсмен.

При этом он готов гарантировать новое золото в случае, если найдется человек во власти, который сможет за него замолвить словечко на уровне республики. Пока что такого нет. А ведь чемпионство порядком опустошает кошелек.

«Могу сказать, не кривя душой, что трехкомнатная квартира в Бресте – это минимум, который за это время я потратил», – признался Братченя. А ему бы новая и просторная жилплощадь не помешала – семья-то выросла.

«То есть я завоевываю для страны медали, сам ищу спонсоров и сам еще плачу за это удовольствие?»

Удручает спортсмена и то, что за его золото в некоторых случаях ему приходится даже платить государству.

«Однажды я съездил на соревнования в Штаты за счет спонсорских средств. По возвращению зашел в налоговую по совету знакомого юриста – и тут оказалось, что в казну государства я должен 1 321 рубль (налог за превышение лимита полученной помощи – прим. авт.). Ну как так? Спонсоры дают деньги на проживание, на еду. Сделайте же официальный запрос, все легко проверить: авиабилет есть, посадочные талоны, печать в паспорте, бумага из отеля, суточные… Да, лимит был превышен. Но я же ездил на соревнования, в Штаты. Это не 500 долларов стоит, и даже не 2 тысячи. Это «чуть» дороже, чем в Польшу, – иронизирует Виктор. – То есть я завоевываю для страны медали, сам ищу спонсоров и сам еще плачу за это удовольствие?»

При этом, как он пояснил, от уплаты этого налога его могли освободить. Но не освободили, поскольку он работает и не находится в тяжелом финансовом положении.

Ирония в том, что Братченя 11 лет проработал в областном управлении спорта и туризма и с этой, как он говорит, кухней знаком не только в теории: «Я занимался всеми бумагами. Я знаю нормативные акты. Я знаю, как делается и что делается. Я приехал к министру в мае 2018 года с готовым решением о том, что нужно сделать, чтобы по закону выделяли средства. Хотя эти вещи там и без меня прекрасно знали. В итоге мы очень мило побеседовали, а потом я получил отписку».

«Может, им было бы проще, чтобы я не выигрывал? А то как кость в горле».

В 2019 году государство все же выделило некоторую сумму для подготовки Виктора к соревнованиям. В прошлом году Братченя привез серебро и золото с чемпионата Европы, два золота с чемпионата мира и столько же с Кубка мира. Государству это стоило 85 рублей. То есть по 23 копейки в день в течение года на подготовку спортсмена.

«Может, им было бы проще, чтобы я не выигрывал? А то как кость в горле», – задается вопросом Братченя.

О популярности армреслинга и его олимпийских перспективах

Кстати, популярность армреслинга растет. Когда Братченя в 2001 году впервые привез из Польши бронзу, в чемпионате мира принимали участие около 25 стран. Сейчас же на чемпионат Европы, по словам Виктора, приезжают представители 30 стран, а на мир – свыше 50. То есть по количеству стран, которые принимают участие в состязаниях, армреслинг не уступает олимпийским видам спорта. Однако спортсмен даже не надеется на то, что армреслинг когда-нибудь пробьется в ряды «престижа».

«Что уже тут мечтать, если из Олимпиады выбрасывали борьбу, а сейчас хотят убрать бокс и тяжелую атлетику. Зато гольф стал олимпийским видом спорта. Видели, сколько полей в стране? Тренируйтесь и зарабатывайте», – иронично подмечает Братченя.

«Президент во время одного из выступлений говорил, что ему не важно, становишься ты чемпионом в олимпийском виде спорта или неолимпийском. Я согласен, – приводит он в пример слова Лукашенко. – Но вот, какой момент. В 2016 году я приехал с чемпионатов мира и Европы с двумя медалями с каждого (на каждую руку – прим. авт.). В этом же году на Олимпийских играх спортсменами области не было завоевано ни одной медали. В таком случае объясните, пожалуйста, в чем разница между моим видом спорта и олимпийским? Если вы говорите, что это престиж. Но там ноль, а тут золото! При этом я ничего не получаю, а на других выделяют миллионы».

Письмо без ответа

17 декабря Братченя отправил президенту письмо на электронную почту, адрес которой можно найти на официальном сайте.

«Рассмотреть его должны были в течение 15 дней. Если бы возникли дополнительные вопросы – в течение месяца. Время прошло, официального ответа пока нет. Даже в папке «Спам» проверял», – сетует Виктор на молчание властей.

В том, что весточка дошла адресату, сомнения нет. На следующий день после отправки письма Братченя удостоверился, что оно «где-то не потерялось». Он позвонил в приемную, представился и уточнил, дошло ли письмо. Оказалось, что да – и открывается, и читается.

Правда, единственный результат, в который верит спортсмен, – новая отписка.

Спросите, в чем же тогда был смысл письма? Как объяснил наш собеседник, оно стало логическим завершением цепочки хождения по кабинетам чиновников: сначала он пытался добиться каких-то средств в райисполкоме, потом – в облисполкоме. Толку не было, пришлось обращаться в высшую инстанцию.

«Если кто-то за свои плохие результаты получает колоссальные деньги, а кто-то делает все, но не получает при этом ничего, это уже нелогично и странно».

«Брать кредиты, как раньше, я больше не буду, – говорит Братченя. – Из «детских» денег брать, чтобы готовиться к соревнованиям? Тоже не буду, извините. Кому такой спорт нужен? Это работа, которая должна достойно оплачиваться, если от тебя есть польза. Если кто-то за свои плохие результаты получает колоссальные деньги, а кто-то делает все, но не получает при этом ничего, это уже нелогично и странно. Я хочу, чтобы моя семья жила здесь, в Беларуси, и гордилась тем, что мы белорусы. Но как?»

Рано или поздно ответ, которого так ждет спортсмен, все же должен прийти. Каким он будет, покажет время. В любом случае тренировки продолжатся, а Витя так же будет бороться на чемпионатах: за идею, за Родину, семью, за себя и людей, которые его поддерживают.

Но не за государство, которое «говорит о том, что спорт – наша идеология, и при этом не может помочь одному человеку», который своими достижениями наглядно показывает, что все в этой жизни возможно.