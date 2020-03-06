Борщ с котлетами 1 Антон Орехъ

6.03.2020, 11:51

Антон Орехъ

Спасибо деду за обеды?

Я слыхал, что в Конституцию собираются вписать горячие обеды для детей. Я даже слыхал, что теперь это называется «Спасибо деду за обеды». Я слыхал, что в Конституцию шутники и МЕМ-уаристы предлагали включить незыблемый рецепт салата оливье и селедки под шубой. Но все-таки до сих пор Конституцию не сравнивали с меню в столовой.

Элла Памфилова сравнила голосование за поправки с комплексным обедом. Возможно, эту цитату у нее выхватили как раз в обеденный перерыв. Или в момент, когда как у Вини Пуха, «завтрак уже закончился, а обед еще не думал начинаться». А может, сказалась близость 8 Марта, когда нас ждут очередные застолья. Но аллюзии Эллы Александровны показались мне спорными.

С комплексным обедом вопросов как раз нет. Действительно: если мне не нравится винегрет, я не откажусь от всего обеда. Я просто возьму, чего дают — «борщ и котлеты будут при мне», а винегрет, видимо, пойдет в помойку или на корм столовским котам. В связи с этой аллегорией у меня к Элле Александровне есть несколько уточняющих замечаний и вопросов.

Если я могу отказаться от винегрета в комплексном обеде, означает ли это, что после принятия всех поправок скопом, я сам для себя смогу решать, какие параграфы Конституции исполнять, а какие игнорировать? Я не люблю винегрет, я ем борщ и котлеты. И мне за это ничего не будет: не хочу — не ем! Могу ли я в суде или в каком-то еще важном органе заявить, что поскольку часть Конституции для меня несъедобна, то и выполнять я ее не обязан? Ну, как, Элла Александровна? Рискнем?

История про выброшенный винегрет наводит и на другую мысль. Что среди поправок есть хорошие, полезные, а есть вот такой вот «винегрет», который в горло не лезет. Но с этой ахинеей я должен смириться, потому что обед мне предлагают комплексный. Как говорили в одном из моих любимых фильмов: «тефтель с рисом, котлета с картошкой — менять нельзя».

В обычной жизни я, в конце концов, могу вообще никакой комплексный обед не брать. Могу пирожком перекусить, могу в кафе зайти, в макдональдс условный. А здесь у меня нет выбора. Я не могу сказать, что если мне не нравится эта Конституция, то я буду уважать какую-то другую. Другой Конституции в стране быть не может.

Но я могу подкинуть Памфиловой иное объяснение — не такое вкусное, как комплексный обед, но гораздо более правдоподобное. Сейчас, как я понял, в Конституцию предложили 364 поправки. Это и есть настоящий винегрет. Поправок столько, что по отдельности их пришлось бы голосовать несколько дней — за одно 22 апреля никак не управиться. Тогда уж действительно проще запихнуть в себя всё сразу и не забивать башку вопросами.

Главное только не всухомятку поправочки кушать, запивать чем-то, чтоб не подавиться. Лучше всего запивать водочкой. Потому что без пол-литра с этим комплексным обедом не совладать.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»