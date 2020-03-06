Подозреваемая на коронавирус россиянка: С нами поступали, как со скотом 9 6.03.2020, 12:10

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Кристина Ткач

Как выглядит карантин в Москве.

“Мы лежали в абсолютной антисанитарии. В палате – по шесть человек с неподтвержденным диагнозом, а к здоровым, прошедшим проверку на коронавирус людям подселяли тех, кто только прибыл из Италии”, – рассказывает российская профессиональная бильярдистка Кристина Ткач, оказавшаяся в московской Инфекционной клинической больнице №1 с подозрением на коронавирус, сообщает svoboda.org.

Кристина Ткач полетела на соревнования в Италию 21 февраля. "Тогда ни о какой эпидемии коронавируса речи не было”, – говорит спортсменка. Вернулась в Россию она 24 февраля и тут же заболела: появилась температура и кашель.

“Через несколько дней заболела моя сестра, которая была в тесном контакте со мной. При этом в Италии она не была. Мы должны были снова разъезжаться по разным странам, поэтому решили на всякий случай провериться на коронавирус”, – рассказывает Кристина.

По ее словам, в новостях они увидели информацию: якобы проверка занимает не более трех-четырех часов. Если первый тест отрицательный – вас тут же отпускают. “На деле все оказалось несколько иначе. Мы вызвали скорую. Мне поставили диагноз – ангина, сестре – ОРВИ. При этом нам сказали, что на дому врачи никаких тестов проводить не могут, поэтому нам нужно на ночь поехать с ними в больницу. Мы согласились”, – вспоминает бильярдистка.

В больнице сестер положили на разные этажи. “Когда я туда поступила, я услышала, как другие девушки ругаются с медперсоналом. Насколько я поняла, претензии касались условий содержания и того, что их отказывались отпускать домой, несмотря на отрицательные тесты. Меня это немного насторожило, но я все-таки решила сдать анализы. Сдала и легла спать”, – рассказывает Кристина.

По ее словам, им с сестрой обещали выделить по одноместной палате, максимум дать двухместную. В итоге поселили в шестиместные комнаты. “Мне повезло: первую ночь я провела в палате одна. С утра с перерывом в несколько часов ко мне начали подселять пациентов, которые только что прилетели из Италии, с высокой температурой и сильным кашлем”, – говорит Кристина.

Сначала она пыталась поговорить об условиях содержания со своим врачом, но именно в эти дни у него был больничный. В итоге ей каждый день обещали, что врач выйдет, но он так и не появился. Позже выяснилось, что у одного из пациентов, лежащих в соседней палате – сотрудника Российского футбольного союза Давида Берова – подозревают коронавирус. Один из его тестов оказался положительным.

“В палате, конечно, началась паника. Люди понимали, что на месте Давида мог оказаться любой из нас. В тех антисанитарных условиях, что мы находились, подхватить любой вирус можно без труда: мы пользовались одним туалетом и душем, персонал мыл полы одной тряпкой во всех палатах. Больница выглядела реальным рассадником болезней”, – говорит Кристина.

Она попыталась связаться с главврачом больницы. Там ее переадресовали в администрацию лечебного заведения. “Тогда я начала звонить в Роспотребнадзор. Там взяли трубку, выслушали нас и трубку бросили”, – вспоминает спортсменка.

Только после этого на связь вышел главврач. Она заявила, что коронавирус у Берова не обнаружили, поэтому повода для волнений нет. При этом добавила, что этаж, где лежал сотрудник Российского футбольного клуба и Кристина, закрывается на карантин. Две недели инкубационного периода нужно отсчитывать со дня последнего контакта с Беровым.

“Ни о каком переводе в другую больницу речи не шло. Мы даже не знали, что она существует. Мы привыкли, что нам постоянно врут, поэтому уже не знали, чему верить. Сначала говорили, что отпустят после первого отрицательного теста, потом – после второго. Потом говорили, что карантин начнется со дня приезда в Москву, потом – со дня поступления в больницу”, – рассказывает Кристина.

Врачи ссылались на Роспотребнадзор: якобы он дает различные указания, а они только выполняют. “Мы просили хотя бы поговорить с нами, объяснить ситуацию, рассказать о результатах анализов. В ответ нам отвечали, что с того момента, как мы поступили в больницу, права наши ликвидировались, сохранились только обязанности. С нами поступали, как со скотом, и мы уже не знали, чего ожидать. Выглядело это так будто нас держат здесь для выполнения какого-то государственного плана”, – говорит спортсменка.

Она не хотела провести две недели в таких условиях и опубликовала пост в инстаграме, где подробно описала, в каких условиях содержатся пациенты с подозрением на коронавирус в Москве. История получила огласку. В этот же день в больницу приехал представитель министерства здравоохранения и сказал, что в Москве открылась новая больница и все желающие могут в нее переехать.

Речь идет о больничном комплексе в поселке Коммунарка. Его строительство началось еще в 2017 году. Первые четыре корпуса построили в декабре 2019 года. В будущем планируют построить еще пять зданий.

Даже если у кого-то заподозрят коронавирус, ему об этом не скажут

Сейчас пациентов из инфекционной клинической больницы № 1 в Москве уже перевели в больничный комплекс в Коммунарке. “Тут условия несравнимо лучше. Больница похожа на четырехзвездочный отель: кормят очень хорошо, палаты чистые и стерильные, персонал полностью соблюдает все санитарные нормы. Однако ощущение, что это показательная акция, не отпускает”, – говорит бильярдистка.

По ее словам, диагноз больше ни у кого не подтвердился.

“Мне кажется, что даже если у кого-то заподозрят коронавирус, ему об этом не скажут, потому что тогда вскроется, в каких антисанитарных условиях мы лежали. Пока нам говорят, что у нас отрицательные тесты. Как на самом деле, мы не знаем”, – говорит она.

Всего в России выявлено семь случаев заражения коронавирусом. Первых двоих заболевших, граждан Китая, выписали из больниц в начале февраля. Инфекцию обнаружили также у троих россиян, эвакуированных в Казань с лайнера "Даймонд Принсесс", у студента из Италии, учащегося в Петербурге и у Давида Берова из Москвы.

Беров сейчас проходит лечение в московской инфекционной клинической больнице №1. По его словам, В Коммунарку перевели только тех, у кого коронавирус не обнаружили.

Несмотря на то, что пока это первый и единственный зарегистрированный случай заболевания в Москве, столичная мэрия ввела режим повышенной готовности в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. Согласно документу, граждане, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Испании, Германии и Франции, должны самостоятельно отправиться в двухнедельный карантин. Тем, кто побывал в других странах, где зафиксированы случаи заболевания, необходимо сообщить о своем возвращении в Россию.

О том, что московская мэрия разработала несколько планов по борьбе с коронавирусом, стало известно 5 марта. Документ состоит из плана "А" – программы предотвращения появления нового вируса, и плана "Б", который вступает в силу после выявления первого случая заболевания.

Так как первый случай заболевания в Москве уже зафиксирован, в силу сразу вступает план “Б”. Он подразумевает, что друзей и знакомых зараженных, контактировавших с ними за последние 14 дней, поместят на домашний карантин. В школах, где учатся дети заболевших, тоже будет введен карантин. Все кафе, торговые центры и фитнес-залы, которые посещали заболевшие, будут продезинфицированы. Вагоны метро предполагается дезинфицировать четыре раза в сутки, автобусы и троллейбусы – по окончании смены. Машины каршеринга и такси – каждый день.

Мусор из дворов будут вывозить чаще, контейнерные площадки тоже дезинфицировать. Бездомных животных московские власти предлагают изолировать.

В случае вспышки коронавируса в Москве мэрия готова закрыть все образовательные учреждения, музеи, театры, выставочные залы и кинотеатры, спортивные площадки и стадионы, а также отменить все спортивные мероприятия. Городских чиновников переведут на удаленную работу, то же самое рекомендуют сделать бизнесу. Городские поликлиники переведут на обслуживание на дому.