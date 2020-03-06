Доллар обновил максимум, а евро перевалил за 2,5 рубля 3 6.03.2020, 12:14

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Европейская валюта также приближается к рекорду.

На торгах Белорусского валютно-фондовой бирже доллар вновь обновил исторический максимум: американская валюта подорожала на 0,0063 копейки - до 2,2420 рубля, сообщает «Радыё Свабода».

Еще более существенный скачок сделал евро - сразу на 2 копейки до 2,5138 рубля. Но это не рекорд, наибольшее значение было зафиксировано в апреле 2018 года, когда европейская валюта достигла отметки 2,5580 рубля.

На этом фоне обесценивающийся только российский рубль: на 0,0481 копейки до 3,3269 за 100 единиц.