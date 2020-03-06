ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого 30 6.03.2020, 12:23

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Николай Азаров

Фото: РИА «Новости»

Под санкциями остаются лишь десять украинских чиновников времен Януковича.

Решение Совета ЕС о снятии санкций с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого вступило в силу в пятницу.

Как сообщает "Европейская правда", это произошло в результате публикации в официальном журнале ЕС решения, принятого накануне.

Как отмечается в сообщении журнала, из перечня физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, изъяты Николай Азаров и Эдуард Ставицкий.

Под действием санкций ЕС, введенных в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, остаются десять бывших украинских топ-чиновников.