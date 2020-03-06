В Европе выбирают самую влиятельную женщину 2 6.03.2020, 12:46

До конца марта 2020 года любой желающий может проголосовать за вдохновляющих женщин.

Онлайн-библиотека Европеана открыла голосование на звание самой яркой женщины-первопроходца из Европы. До конца марта 2020 года любой желающий может проголосовать за вдохновляющих женщин, которые совершили научные открытия, подарили миру прекрасные произведения искусства или внесли другой вклад в развитие культуры и истории, пишет «Европульс».

Голосование проводит крупнейшая в Европе онлайн-библиотека Европеана в рамках кампании #WomanPioneer. Имя номинантки и пояснение, почему именно она заслуживает внимания, можно оставить на этой странице. Кроме того, свой выбор можно обсудить с пользователями социальных сетей по тегу #WomanPioneer.

Номинации принимаются до конца марта, а в апреле Европеана назовет имя победительницы, получившей больше всего голосов.